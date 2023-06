Razer julkaisi uudet Cobra-sarjan pelihiiret

Cobra ja Cobra Pro on muotoiltu symmetrisesti, mutta niiden painikkeet on asetettu oikeakätistä käyttöä ajatellen.

Pelimaailman lifestylebrändiksi itsensä kohottanut Razer on julkaissut pitkästä aikaa täysin uuden hiirisarjan. Uusi Cobra-sarja lähtee liikenteeseen suoraan kahdella mallilla, perusversiolla ja Prolla.

Razerin uudet Cobra-sarjan pelihiiret ovat muotoilultaan symmetrisiä, mutta näppäinasettelultaan oikeakätisille suunniteltuja. Kumpikin kaksikosta hyödyntää pääpainikkeissa yhtiön omia 3. sukupolven optisia kytkimiä, joille luvataan 90 miljoonan klikkauksen elinikä. Yhteistä ovat myös PTFE-tassut ja 119,6 x 62,5 x 38,1 mm:n strategiset mitat, mutta muilta ominaisuuksiltana perus- ja Pro-mallit ovat eri puusta veistettyjä. Pro-mallin paino on 77 ja perusmallin 58 grammaa.

Cobra Pron silmänä toimii Razerin optinen Focus Pro 30K -sensori, joka yltää 30 000 DPI:n tarkkuuteen. Sensorin luvataan pysyvän kyydissä jopa 750 IPS:n nopeudessa ja 70 G:n kiihdytyksissä. Hiiressä on pääpainikkeiden lisäksi kahdeksan ohjelmoitavaa painiketta. Pelaajille tärkein eli RGB-valaistus on luonnollisesti tuettuna ja hiiressä on yhteensä 11 erikseen ohjattavaa valaistusaluetta rullasta yhtiön logoon ja hiiren pohjaan. Omat asetukset voi tallentaa viiteen eri mukana kulkevaan profiiliin.

Pro-malli toimii sekä langallisena että langattomana Razerin omilla HyperSpeed- ja HyperPolling-protokollilla tai Bluetoothilla. 4000 hertsin päivitystaajuuden mahdollistava HyperPolling vaatii erikseen myytävän vastaanottimen ostamisen. Hiiren akkukestoksi luvataan jatkuvassa liikkeessä 33 tuntia 4000 hertsin taajuudella, 100 tuntia 1000 hertsin taajuudella ja 170 tuntia Bluetoothilla. Akku ladataan USB-C-kaapelilla ja mukana tulee yhtiön oma SpeedFlex-sarjan kaapeli. Hiiri on myös yhteensopiva erikseen myytävien Mouse Dock Pro- ja Wireless Charging Puck -telakoiden kanssa. Langaton lähetin pysyy kätevästi matkassa mukana hiiren sisällä pohjasta aukeavan luukun alla piilossa.

Cobra-perusmalli on monin tavoin riisuttu Pro-versioon nähden. Hiiren silmänä toimii sen kummemmin nimeämätön Razerin 8500 DPI:n tarkkuuteen yltävä optinen sensori, jonka luvataan pysyvän kärryillä 300 IPS:n nopeudessa ja 35 G:n kiihdytyksissä. Ohjelmoitavia painikkeita on pääpainikkeiden lisäksi kuusi. Hiiren RGB-valaistus on yhtä ja samaa aluetta sekä pohjan että logon osalta eikä rullaa ole valaistu. Hiiren omaan muistiin voi tallentaa yhden profiilin. Perusmalli toimii vain langallisena ja sen mukana tulee Speedflex-kaapeli.

Razer Cobra ja Cobra Pro saapuvat myyntiin välittömästi. Perusmalli on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 49,99 euroon ja Pro-malli 149,99 euroon. Pro-mallin ostajille tarjotaan pieniä alennuksia, jos samalla ostaa jommankumman telakan tai HyperPolling-vastaanottimen.

Lähde: Razer