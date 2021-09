Razer on keskittynyt niin täysikokoisena kuin myös tenkelyess-versiona saatavissa olevissa uutuusnäppäimistöissään nopeuden lisäksi myös hiljaisuuteen.

Razer on tänään julkaissut uudet Huntsman V2 -näppäimistöt niin täysikokoisena kuin myös tenkeyless-versiona. Aiemmin tänä vuonna julkaistusta Huntsman V2 Analog -näppäimistöstä poiketen uutuudet eivät tarjoa analogisia kytkimiä, vaikka valmistajan omat optiset kytkimet uutuuksissa käytössä ovatkin.

Razerin Huntsman V2 -näppäimistöt tukevat HyperPolling-teknologiaa, eli 8000 hertsin polling ratea. Nopean virkistystaajuuden lisäksi näppäimistöt on varustettu valmistajan uusilla toisen sukupolven optisilla kytkimillä, jotka ovat saatavilla niin klikkaavina violetteina kuin myös lineaarisina punaisina malleina. Kytkimiin on lisätty silikoniset vaimentimet, jotta näppäimistöt pysyisivät hiljaisempina, minkä lisäksi kytkinten ja näppäinten vakainten rasvausta on parannettu sulavamman toiminnan aikaansaamiseksi.

Kytkinten lisäksi näppäimistön hiljaisuuteen on panostettu myös rungossa, johon on Razerin mukaan tehty useita erilaisia vaimennusratkaisuja, kuten esimerkiksi laitettu vaahtomuovipehmuste rungon ja näppäinkytkinten väliin. Näppäinhatut Huntsman V2 -näppäimistöissä ovat kaksoisruiskuvalettua PBT-muovia

Perusominaisuuksiltaan täysikokoinen ja TKL-lisänimeä kantava tenkeyless-versio Huntsman V2:sta ovat keskenään monin osin identtisiä, mutta pienemmän koon perässä tenkeyless-malli luopuu numpad-numeronäppäimistön lisäksi myös medianäppäimistä ja oikean yläkulman äänenvoimakkuusrullasta. Razerille ominaiseen tapaan molemmat näppäimistöt tarjoavat myös RGB-taustavalaistuksen.

Razer Huntsman V2:n suositushinta klikkaavilla violeteilla kytkimillä on 199,99 euroa ja lineaarisilla punaisilla kytkimillä 209,99 euroa. Razer Huntsman V2 TKL:n suositushinna puolestaan ovat klikkaavilla kytkimillä 159,99 euroa ja lineaarisilla 169,99 euroa. Näppäimistöt ovat saatavilla välittömästi.

Lähde: Razer (1), (2)