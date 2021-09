Lian Li julkaisi alle 15-litraisen PC-Q58-tietokonekotelon saranoiduilla kylkipaneeleilla

Pienehköstä koostaan huolimatta PC-Q58:n sisuksiin mahtuu kolmen korttipaikan paksuiset näytönohjaimet ja 280 mm:n nestejäähdyttimet.

Lian Li on julkaissut alun perin helmikuun Digital Expo 2.0 -tapahtumassa prototyyppinä esitellyn mini-ITX-kokoisen PC-Q58-tietokonekotelon. Kyseessä on niin sanottua sandwich-asettelua hyödyntävä kotelo, jossa näytönohjain asetetaan emolevyn taustapuolelle PCIe-riser-kaapelin avulla.

Kotelon tilavuus on 14,5 litraa eli aivan markkinoiden pienimpien joukkoon se ei yllä, mutta vastapainona PC-Q58 tarjoaa kohtalaisen paljon tilaa sisäänsä. Tuettuna on niin maksimissaan 320 mm:n pituiset kolmen korttipaikan paksuiset näytönohjaimet kuin myös maksimissaan 280 mm:n nestejäähdytin kotelon katossa. Lisäksi koteloon on mahdollista mahduttaa ATX-kokoinen virtalähde, joskin sitä käytettäessä jäähdytinyhteensopivuus kutistuu 120 millimetriin.

Katon tuuletinpaikkojen lisäksi kotelon pohjasta löytyy yksi 120 mm:n tuuletinpaikka. Kaikki kolme tuuletinta on mahdollista kiinnittää kotelon takapaneeliin integroituun tuuletinjakajaan, joka tukee myös RGB-signaalin jakamista kolmelle laitteelle. Tallennustilaa koteloon mahtuu maksimissaan neljän 2,5″ levyn tai kolmen 2,5″ levyn ja yhden 3,5″ levyn verran.

Kotelon runko rakentuu alumiinista ja kylkipaneelit puolestaan tarjoavat puoliksi mesh-verkkopaneelin ja puoliksi lasipaneelin. Kyljet kiinnittyvät runkoon saranoilla, jotka aukeavat Lancool-koteloista tuttuun tapaan. Kaikki neljä kylkipaneelia ovat myös vaihdettavissa, joten toiselle puolelle on mahdollista tehdä myös kokonaan lasinen tai kokonaan mesh-verkkoinen ratkaisu.

Lian Li PC-Q58:n ennakkomyynti on alkanut Yhdysvalloissa, mutta sen laajemmasta saatavuudesta Lian Li ei ole vielä tiedottanut. Kotelon lähtöhinta mustana värivaihtoehtona on 119,99 dollaria ja valkoisena 129,99 dollaria. Vakiona kotelon mukana toimitetaan PCIe 3.0 -nopeuksia tukeva Riser-kaapeli, mutta saatavilla on myös PCIe 4.0 -riserilla varustetut mallit 30 dollarin lisähintaan.

Hinta.fi-hintavertailupalvelun mukaan suomalainen Jimm’s on listannut kotelon jo myyntiin vaikkei saatavuuksista vielä tietoa olekaan. PCIe 3.0 riser-kaapelilla musta versio kustantaa 125,90 ja valkoinen 135,90 euroa. PCIe 4.0 -riserilla puolestaan molempien värivaihtoehtojen hinnaksi on listattu 167,90 euroa.

