Razer julkaisi Huntsman V2 Analog -näppäimistön analogisilla optisilla kytkimillä

Razerin uudet analogiset optiset kytkimet tukevat paitsi tietenkin analogista toimintaa, myös kustomoitavia kytkentäsyvyyksiä ja kahta erillistä kytkentäpistettä per näppäin.

Pelaajien johtavaksi elämäntapabrändiksi itseään tituleeraava Razer on julkaissut mielenkiintoisen uutuuden näppäimistörintamalle. Yhtiön uusi Huntsman V2 Analog kertoo jo nimessään kenties oleellisimman uuden ominaisuutensa, eli analogiset näppäinkytkimet.

Huntsman V2 Analog on varustettu yhtiön omilla uusilla Razer Analog Optical Switch -kytkimillä. Razerin uusissa optisissa kytkimissä ei enää mitata vain sitä, pääseekö valo kytkimen läpi, vaan myös paljonko valoa milläkin hetkellä pääsee läpi, jonka perusteella kytkin voi toimia analogisena painikkeena digitaalisen sijasta. Sen lisäksi kytkimet tarjoavat käyttäjän kustomoitavissa olevan kytkeytymissyvyyden (1,5 – 3,6 mm) sekä käyttäjän niin halutessa kaksi erillistä kytkeytymispistettä, joihin voidaan ohjelmoida eri toiminnot. Kytkimille luvataan kestävän 100 miljoonaa klikkausta, kiitos optisen mekanismin, joka ei kulu perinteisen mekanaisen kytkimen tapaan.

Razerin mukaan se on kuunnellut fanejaan näppäimistön muiden ominaisuuksien valinnassa. Huntsman V2 Analog on täyden koon näppäimistö ja se on varustettu kaksoisvaletuilla (DoubleShot) PBT-näppäinhatuilla, jotka on luvattu myös pohjoismaiselle näppäinasettelulle. Näppäimistön oikeasta ylänurkasta löytyy kolme mediapainiketta ja digitaalinen rulla.

Huntsman V2 Analog yhdistetään tietokoneeseen punotulla USB 3.0 Type-C -kaapelilla, mutta paketin mukana toimitetaan myös USB Type-C – Type-A -adapteri. Näppäimistön kyljestä löytyy yksi USB 3.0 Type-A -liitin esimerkiksi muistitikkua varten. Razerin tavoille uskollisena näppäimistö tukee Chroma RGB -valaistusta. Tyypilliseen tapaan valaistujen näppäinten lisäksi Huntsman on varustettu sen sivut ja etureunan kattavalla RGB-valaistuksella, jonka lisäksi ilmeisesti myös valinnainen rannetuki on varustettu vastaavalla valaistuksella.

Näppäimistö on myynnissä Razerin omassa verkkokaupassa välittömästi 269,99 euron suositushintaan ja se saapuu jälleenmyyjien valikoimiin 9. helmikuuta eli ensi viikolla. Se tulee saataville välittömästi myös pohjoismaisella Nordic-näppäinasettelulla.

Lähde: Razer (1), (2)