Razer julkaisi Viper 8K Hz -pelihiiren ja HyperPolling-teknologian

Kuten jo hiiren nimen "8K Hz" viittaa, HyperPolling-teknologia mahdollistaa hiiren virkistystaajuuden nostamisen aina 8000 hertsiin asti, kun yleensä pelihiirten virkistystaajuus on 1000 hertsiä.

Alun perin hiirivalmistajana tunnetuksi noussut ja nykyisin itseään pelaajien lifestyle-brändiksi kuvaileva Razer on julkaissut uuden sukupolven pelihiiren ja sen mukana HyperPolling-teknologian. Ensimmäisenä uuden teknologian ottaa käyttöönsä Viper-sarjan uusin jäsen, Viper 8KHz.

Razer Viper 8KHz on symmetrinen pelihiiri, joka sopii yhtä hyvin niin oikea- kuin vasenkätisillekin pelaajille. Sen molemmat kyljet on teksturoitu kumipinnoitteella ja varustettu kahdella konfiguroitavalla painikkeella. Yhteensä hiiressä on 7 + 1 ohjelmoitavaa painiketta, joista ”+ 1” viitannee DPI-painikkeeseen.

Hiiressä hyödynnetään Razerin toisen sukupolven optisia kytkimiä, jotka takaavat pienet klikkiviiveet sekä yhtiön omaa optista Focus+ -sensoria, joka yltää parhaimmillaan 20 000 DPI:n tarkkuuteen, 650 tuuman sekuntinopeuteen ja kestää 50 G:n kiihtyvyydet.

Viper 8KHz:n erikoisuus on sen mukana julkistettu HyperPolling-teknologia. Tyypillisesti USB-hiiret on rajoitettu maksimissaan 1000 hertsin virkistystaajuuteen, mutta standardi mahdollistaa maksimissaan peräti 8000 hertsin virkistystaajuuden. 8000 hertsin virkistystaajuus mahdollistaa entistä tarkemmin käden liikkeitä seuraavan hiiren, kun hiiren sijainti luetaan 8 kertaa useammin kuin perinteisemmällä 1000 hertsin nopeudella. Aiemmin 8000 hertsin hiiren on julkistanut ainakin AtomPalm, mutta sen Hydrogen-hiiren toimitukset eivät ole vielä alkaneet.

Huolimatta kumipinnoitetuista kyljistä ja huipputeknologiasta ja RGB-valaistuksesta Razer on saanut pidettyä myös hiiren painon kurissa turvautumatta esimerkiksi hiiren pinnan rikkoviin kennorakenteisiin. Viper 8KHz:n strategiset mitat ovat 73 x 57,6 x 37,81 mm (P x L x K) ja 71 grammaa, kun punotun Speedflex-kaapelin paino jätetään huomiotta.

Razer Viper 8KHz saapuu myyntiin välittömästi ja sen Euroopan suositushinta on 89,99 euroa.

