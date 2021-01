Intelin 11. sukupolven kerroinlukottomat Core-prosessorit vuotojen kohteena (Rocket Lake)

MSI:n diapaketista napatun kuvan mukaan Core i5 -mallissa on käytössä tavallinen Turbo-kellotaajuus, i7:ssa on lisäksi Turbo Boost Max 3.0 -kellotaajuus ja i9:ssä vielä senkin päälle Thermal Velocity Boost -kellotaajuudet.

Intel ehti antaa jo CES 2021 -virtuaalimessuilla pientä esimakua tulevista 11. sukupolven Core -prosessoreistaan. Rocket Lake -koodinimellisiä emolevyjä odotetaan markkinoille maaliskuun aikana, mikä on jättänyt otollista aikaa uusille vuodoille.

VideoCardz on saanut käsiinsä MSI:ltä lähtöisin olevan dian, jossa kerrotaan kerroinlukottomien 11. sukupolven Core -prosessoreiden kaikki tekniset tiedot. Mukana ovat Core i5-11600K, i7-11700K ja i9-11900K.

Kuten jo ennakkoon tiedettiin, sekä i7- että i9-mallit ovat 8-ytimisiä, kun Core i5-mallissa ytimiä on kuusi. Kaikki prosessoreista tukevat Hyper-threading-SMT-teknologiaa ja niissä on 12 (i5) tai 16 Mt (i7, i9). Rocket Laken muistiohjainta on päivitetty puolestaan tukemaan virallisesti DDR4-3200-nopeutta.

Suurin mielenkiinto prosessoreissa kohdistuu luonnollisesti niiden kellotaajuuksiin ja tällä kertaa soppa onkin normaalia sekavampi. Core i5-11600K:n peruskellotaajuus on 3,9 GHz ja maksimi Turbo-kellotaajuus 4,9 GHz. i7-11700K:n peruskellotaajuus on puolestaan 3,6 GHz ja maksimi Turbo-kellotaajuus samat 4,9 GHz, mutta se tukee lisäksi Turbo Boost Max 3.0 -teknologiaa ja sen myötä 5 GHz:n maksimikellotaajuutta.

Core i9-11900K:n peruskellotaajuus on 3,5 GHz, maksimi Turbo-kellotaajuus 5,1 GHz, maksimi Turbo Boost Max 3.0 -kellotaajuus 5,2 GHz ja mukana on myös jo viime sukupolvessa esitelty Thermal Velocity Boost, joka mahdollistaa parhaimmillaan 5,3 GHz:n kellotaajuuden yhdellä ja 4,8 GHz:n kellotaajuuden kaikilla ytimillä.

Tunnettu vuotaja HXL on puolestaan löytänyt ChipHellin foorumeilta ketjun, jossa Core i9-11900KF -prosessoria ajetaan ilmeisesti täysin vakiona AIDA64-sovelluksen vakaustestissä. KF-merkintä viittaa kerroinlukottomaan malliin, josta on poistettu grafiikkaohjain käytöstä. Huolimatta 360mm:n jäähdyttimellä varustetusta AIO-nestekierrosta prosessorin lämpötila nousee vakaustestissä peräti 98 asteeseen.

Käytöstä tuskin voidaan pitää kuitenkaan normaalina, sillä CPU-Z:n mukaan prosessoriytimet toimivat 4,8 GHz:n Thermal Velocity Boost -kellotaajuuksilla, minkä ei luonnollisesti pitäisi olla mahdollista mainituissa lämpötiloissa. Kuvan lähettänyt käyttäjä epäileekin ongelman olevan bugisessa BIOS-versiossa. Hän huomautti lisäksi, että CPU-Z:n ja AIDA64:n raportoima prosessorijännite olisi väärä ja oikea jännite olisi HWinfon raportoimat 1,325 volttia.

Lähteet: VideoCardz, ChipHell