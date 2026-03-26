Razerin uusi Focus Pro 50K Gen 3 -sensori yltää aiempaa korkeampiin herkkyyksiin ja nopeuksiin sekä tukee mm. uutta Frame Sync -ominaisuutta hiiren vasteen optimoimiseksi.

Pelaajien lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer on julkaissut uuden sukupolven Viper-pelihiiren. Uuden Viper V4 Pron rinnalla julkaistiin myös uudet Gigantus V2 Pro -hiirimatot.

Razer Viper V4 Pro on symmetrisesti muotoiltu, mutta peukalopainikkeiden perusteella oikeakätiseen käyttöön suunniteltu pelihiiri. Yhtiö kehuu uuden hiiren olevan kevyempi, nopeampi ja tarkempi kuin edeltäjänsä. Sen suunnittelussa ovat olleet mukana mm. esports-ammattilaiset Lee ’Faker’ Sang-Heyok ja Nikola ’NiKo’ Kovač.

Uutuuden strategiset mitat ovat 127,1 x 63,9 x 39,9 mm ja alle 49 tai 50 grammaa. Hiiren tekniset ominaisuudet listaavat kummatkin painot ilman tarkempaa selitystä, miksi tarjolla on kaksi eri lukemaa ja ainut allekirjoittaneen keksimä selitys liittyy hiiren kahteen saatavilla olevaan väriin. Kummatkin mainitut painot ovat luonnollisesti ilman USB-johtoa tai -lähetintä. Hiiri toimii oletuksena langattomasti HyperSpeed Wireless Gen 2 -yhteydellä, mutta myös langallinen USB-yhteys onnistuu.

Viper V4 Pron sisukset ovat niin optisia, kuin nykyhiirissä on mahdollista. Päänäppäinten optisten 4. sukupolven kytkinten ja rullan optisen seurannan ohella hiiren silmänä toimii uusi optinen Focus Pro 50K Gen 3 -sensori, jonka kehutaan yltävän 50 000 DPI:n ohella 930 IPS:n nopeuteen ja pysyvän perässä 90 G:n kiihdytyksissä. Se tukee uutta Frame Sync -ominaisuutta, joka ajoittaa sensorin nappaamat kuvat yksiin hiiren prosessoinnin ja USB-väylän päivitystahdin kanssa. Se tukee myös asymmetristä nostokorkeutta, jossa hiiren noston ja laskeutuminen voidaan säätää eri korkeuksille. Uutta on myös tuki dynaamiselle herkkyydelle, joka mahdollistaa herkkyyden nostamisen ja laskemisen pelaajan liikkeiden perusteella. Herkkyyttä voi halutessaan säätää jopa yhden DPI:n tarkkuudella.

Vaikka kyse on pelaajien lifestylebrändin uudesta pelihiirestä, ei parhaan pelikokemuksen takaavaa RGB-valaistusta löydy hiirestä lainkaan. Paketin ainoat valot ovat sen sijasta hiiren langattomasta lähettimestä löytyvät kolme RGB LEDiä, joista vasemmanpuolimmainen kertoo langattoman yhteyden tasosta, keskimmäinen akun tilasta ja viimeinen hiiren USB-päivitystaajuuden. Akkuestoa hiirelle luvataan maksimissaan 180 tuntia 1000 hertsin ja 45 tuntia 8000 hertsin päivitystaajuudella.

Uudet Gigantus V2 Pro -pelihiirimatot ovat kooltaan 500×480 mm ja paksuudeltaan 4 mm. Hiirimatoista tulee saataville kuusi versiota: Max Control, Control, Balance, Speed ja Max Speed sekä NiKo Edition. Hiirimattojen erot ovat kangaspinnan kitkassa. Niiden valmistuksessa käytetään Razerin käytössä yksinoikeudella olevaa GlideCore-vaahtoa.

Razer Viper V4 Pro saapuu myyntiin välittömästi ja se on saatavilla sekä mustana että valkoisena versiona. Hiiri on hinnoiteltu yhtiön omassa Euroopan verkkokaupassa 179,99 euroon väristä riippumatta. Myös Gigantus V2 Pro -hiirimatot saapuvat myyntiin heti 59,99 euron hintaan mallista riippumatta, pois lukien NiKo Edition, joka kustantaa 79,99 euroa.

Lähde: Razer