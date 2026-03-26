Tähän asti Arm on keskittynyt lisensoimaan omia ytimiään ja muuta IP:tä asiakkaille, mutta AGI lähtee suoraan kilpaan muiden palvelinprosessoreiden kanssa.

Armin prosessoriarkkitehtuuri on löytynyt käytännössä kaikista mobiilipuolen prosessoreista vuosikausien ajan ja viime vuosina arkkitehtuuri on levinnyt myös muihin prosessoriluokkiin aina palvelimia myöden. Palvelinmarkkinat ovat saaneet yhtiön nyt lähtemään myös ensimmäistä kertaa itse kilpailemaan prosessorimarkkinoista. Arm AGI on yhtiön uusi palvelinkäyttöön suunnattu prosessori, joka rakentuu kahdesta sirusta. Erityisesti tekoälyagenttikäyttöön suunnattu prosessori sisältää prosessorisirullaan 136 Neoverse V3 -prosessoriydintä, joista kullakin on oma 2 megatavun L2-välimuisti. TSMC:n 3 nanometrin prosessilla valmistettavan prosessorin ydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,2 ja 3,7 GHz. Toiselta sirulta löytyy prosessoriytimiä tukemaan yhteensä 12 muistiväylää, jotka tukevat parhaimmillaan DDR5-8800 nopeuden muisteja. Lisäksi sirulla on yhteensä 96 PCIe Gen 6 -linjaa CXL 3.0 -tuella. Koko kaksisiruisen prosessorin TDP-arvo on asetettu 300 wattiin. Armin mukaan se on kehittänyt uuden AGI-prosessorinsa yhteistyössä Metan kanssa ja sillä on sen ohella myös muita asiakkaita valmiina tilaamaan valmista tuotetta. Yhtiö mainitsee julkaisupartnereiksi Metan ohella Cerebrasin, Cloudflaren, F5:n, OpenAI:n Positronin, Rebellionsin, SAP:n ja SK Telecomin. Lisäksi kaupallisille markkinoille Arm AGI -palvelimia tuodaan ASRock Rackin, Lenovon ja Supermicron toimesta. Lähteet: Arm (1), (2) AGI ARM Neoverse V3