Imagination puuhaa parhaillaan monien jo kolmatta vuosikymmentä odottamaa PowerVR:n paluuta työpöytänäytönohjainten markkinoille.

Imagination Technologies ja sen PowerVR-merkki ovat olleet näytönohjainmarkkinoilla mukana jo 90-luvun puolivälistä lähtien. Kilpailutilanne ajoi yhtiön lopulta pois työpöytänäytönohjaimista ja 2000-luvun alkumetreistä lähtien se onkin keskittynyt mobiilimarkkinoihin.

Imaginationia on toivottu monien toimesta takaisin työpöytämarkkinoille jo pitkään. Vuosien saatossa pieniä vilahduksia mahdollisesta paluusta onkin nähty, mutta mitään kouriintuntuvaa asiasta ei ole käytännössä saatu; lähimmäs paluuta on päästy viime vuosina kiinalaisnäytönohjaimilla, joissa on käytetty yhtiön arkkitehtuureihin perustuvia grafiikkapiirejä, mutta niiden saatavuus ja ennen kaikkea tuki esimerkiksi DirectX-rajapinnalle ovat olleet vielä pahoja kompastuskiviä.

Ensimmäinen konkreettisempi askel takaisin kohti työpöytää Imaginationilla tehtiin vuonna 2023, kun se julkaisi DXD-arkkitehtuurin. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen rautatasolla DirectX Feature Level 11_0 -tasoa tukeva arkkitehtuuri. DirectX 11 -tason tuki tässä vaiheessa voi tuntua antiikkiselta, mutta se on askel oikeaan suuntaan ja lisää voitaneen odottaa tulevilta arkkitehtuureilta. Säteenseurantatuki tuskin on ainakaan jäämässä kynnyskysymykseksi, sillä yhtiö toi säteenseurantakiihdytyksen markkinoille vuosia ennen NVIDIAa ja julkisesti saatavilla olevan tiedon mukaan sen teknologia kiihdyttää edelleen myös kilpailijoita enemmän vaiheita säteenseurantalaskuista.

Vaikka Imaginationin PowerVR DXD tukee DirectX 12 -rajapintaa DirectX Feature Level 11_0, ajurituki on ollut tähän asti toinen juttu. Nyt yhtiö on julkaissut LinkedIn-palvelussa viestin, jossa se kertoo olevansa täydessä työntouhussa tuodakseen piireilleen täyden DirectX-tuen ja sen myötä tuen Windows-käyttöjärjestelmille. Viestin tueksi julkaistiin video, jossa sen D-sarjan grafiikkapiiri pyörittää ULBenchmarksin DirectX 11 -rajapintaa hyödyntävää 3DMark Fire Strike -testiä.

Samaan hengenvetoon Imagination totesi viestissään lisäksi, että DirectX 11 on vain alku sen pitkän tähtäimen roadmapissa, jonka tähtäimessä on suorituskykyinen ja skaalautuva PowerVR-arkkitehtuuri työpöydälle, työasemiin ja pilvipalveluihin.

Lähteet: VideoCardz, Imagination @ LinkedIn