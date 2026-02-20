1337 kappaleen rajoitettuna eränä myyntiin tuleva TKL-kokoluokan näppäimistö on hinnoiteltu jopa 500 euroon.

Kaikkien pelaajien lifestylebrändiksi itsensä aikoinaan ylentänyt Razer on laajentanut näppäimistövalikoimaansa uudella lippulaivamallilla. Uutta Razer Huntsman Signature Edition -näppäimistöä tullaan valmistamaan rajattu 1337 kappaleen erä.

Razerin mukaan uusi TKL-kokoluokan Huntsman Signature Edition tislaa vuosien tutkimus- ja kehitystyön kytkimiin, akustiikkaan ja materiaaleihin yhteen pikkutarkasti valmistettuun pakettiin. Näppäimistön valmistuksessa käytetään mm. 6063 alumiinirungon CNC-koneistusta ja anodisointia, fysikaalista kaasufaasipinnoitusta (PVD, Physical Vapor Deposition), käsityönä tehtyä kiillotusta ja laadun tarkkailua. Langallinen näppäimistö kytketään tietokoneeseen irrotettavalla USB-C-USB-A-kaapelilla ja sen päivitysnopeus on nykystandardin mukainen 8000 hertsiä.

Huntsman Signature Editionissa on käytössä Razerin toisen sukupolven lineaariset, analogiset optiset kytkimet, joiden kytkentäsyvyys voidaan säätää 0,1-4,0 mm:n välillä ja jotka tukevat esports-käytössä kyseenalaisia ja usein kiellettyjä Snap Tap- sekä Rapid Trigger Mode –ominaisuuksia. Normaalien TKL-asettelun näppäinten lisäksi näppäimistöstä löytyy lisäksi pyöriteltävä monitoiminuppi ja kaksi medianäppäintä. Näppäimistön takaa löytyy kytkin PC:n tai Macin valitsemiseen, mutta oletuksena se piilotetaan irrotettavan metallilistan taakse.

Kytkinten päällä istuvat pinnaltaan teksturoidut kaksoisvaletut PBT-näppäinhatut, paitsi Esc-näppäimessä, jossa on peilikirkkaaksi kiillotettu metallipintainen näppäinhattu Razerin logolla. Mukana tulee myös vaihtonäppäinhattuja ilmeisesti viidelle näppäimelle, Razerin verkkosivut eivät ole asian suhteen turhan selkeät. Näppäimistö on luonnollisesti myös valaistu Chroma RGB –valaistuksella.

Äänenvaimennus on huomioitu näppäimistön rakenteessa ja sisuksissa. Ylhäältä alaspäin laskien sen sisältä löytyy EPDM-vaahtolevy (etyleenipropyleenidieenikumi), EVA-vaahtolevy (etyleenivinyyliasetaatti), FR4-lasikuitikomposiittilevy ja lopulta silikoninen kumilevy ennen alumiinipohjaa.

Huntsman Signature Editionin pakettiin kuuluu itse näppäimistön ja sen irrotettavan USB-C-USB-A-johdon lisäksi tekonahkainen äänenvaimennusmatto, puhdistusliina, näppäinhattujen irrotustyökalu, tekonahkainen kotelo ja edellä mainitut vaihtonäppäinhatut.

Razer Huntsman Signature Editionin myynti alkaa 22. helmikuuta kello 18 Suomen aikaa, joskin Razerin sivuilta löytyvän laskurin mukaan myynnin pitäisi alkaa jo 21. päivä samaan kellonaikaan. Näppäimistö on hinnoiteltu 499,99 euroon, mutta ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan saataville tulee vain US-asettelu.

Lähde: Razer