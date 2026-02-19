Uusi H2 Flow on 20,7 litrainen tornimallinen kotelo, jossa näytönohjain asennetaan mukana tulevan PCIe 5.0 Riser-kaapelin avulla pystyyn ja mukaan mahtuu myös jopa 280 mm:n AIO-cooleri.

Kotelovalmistajana parhaiten tunnettu NZXT on laajentanut mini-ITX-koteloidensa valikoimaa uudella H2 Flow -mallilla. Samaan syssyyn yhtiö julkisti myös siihen perustuvan valmiskokoonpanon sekä uuden virtalähteen.

NZXT H2 Flow on 20,7 litrainen tornimallinen mini-ITX-kotelo. Kuten jo nimikin vihjaa, panostetaan kotelossa hyvään ilmanvaihtoon käyttämällä metalliverkkoa suljettujen paneeleiden sijasta. Sen suunnittelussa on huomioitu AIO-coolereiden käyttömahdollisuus maksimissaan 280 mm:n kokoluokkaan asti ja näytönohjaimellakin saa olla mittaa jopa 331 mm. Koteloon on esiasennettu kaksi F120Q-tuuletinta ja mukana tulee myös PCIe 5.0 Riser-kaapeli näytönohjaimelle.

Käyttäjäystävällisyys on pidetty mielessä mahdollistamalla kotelon joka sivulta ympäröivien metalliverkkopaneelien irrotus ilman työkaluja, ja kaapelit pysyvät ruodussa esiasennettujen Velcro-tarranauhojen voimin. Puolet vasemmasta kyljestä on metalliverkon sijasta lasipaneelin peittämä, mutta myös se irtoaa kätevästi ilman työkaluja.

NZXT H2 Flown tekniset ominaisuudet:

Mitat ja tilavuus: 435x181x263 mm, 4,55 kg, 20,7 litraa

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX

Asemapaikat: 2 x 2,5”

I/O-paneeli: 2 x USB-A 3.2, 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2, 3,5 mm audioliitin

Virtalähde: SFX, SFX-L, max 130 mm

Näytönohjaimen maksimimitat: 331x150x65 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 75 mm

Tuuletinpaikat (mukana 2 x F120Q) Edessä 2 x 120 / 2 x 140 mm Katossa 2 x 120 mm

Jäähdytintuki Edessä max 280 mm



Uuden kotelon rinnalla julkaistiin myös sitä hyödyntävä H2 Mini PC AMD:n Ryzen 9 9800X3D- tai Intelin Core Ultra 9 285K –prosessorilla, mutta se tulee saataville vain Yhdysvalloissa.

NZXT:n uusi täysmodulaarinen virtalähde on SFX-kokoluokkaa ja sopii siten myös uutuuskoteloon. C850 SFX on nimensä mukaisesti 850 wattinen ja se tukee luonnollisesti uusimpia standardeja, kuten ATX 3.1 ja PCI Express 5.1. Virtalähdettä jäähdytetään 92 mm:n tuulettimella, joka pysähtyy kuorman ollessa kyllin matala. Virtalähteessä käytetään japanilaisia kondensaattoreita ja sille on myönnetty 80 Plus Gold- ja Cybenetics Platinum –sertifikaatit.

NZXT ei valitettavasti ilmoittanut lehdistötiedotteessaan, milloin sen uutuudet tulevat saataville. H2 Flow suositushinta Euroopassa on 149,99 euroa ja C850 SFX -virtalähteen 159,99 euroa. Suomen verokannan huomioiden hinnat tulevat olemaan täällä hieman korkeammat.

Lähde: Lehdistötiedote