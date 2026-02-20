Ask Copilot korvaa Windowsin haun tuomalla mukaan tekoälyn ja tekoälyagentit, mutta kyse on monen helpotukseksi valinnaisesta ominaisuudesta.

Microsoft Mechanics on esitellyt videolla Windows 11:n tulevia uusia tekoälyominaisuuksia. Monella on vielä tuoreessa muistissa Microsoftin hiljattain tekemä linjaus tekoälyintegraation uudelleenmiettimisestä, mutta se ei luonnollisestikaan tarkoittanut, että kaikki tekoälyprojektit pistettäisiin jäihin, kunnes asiat on mietitty uudelleen.

Microsoft valmistelee parhaillaan hakutoiminnon korvaavaa Ask Copilot -käyttöliittymää, joka osaa paitsi hakea tuttuun tapaan tiedostoja, mutta jolle voi syöttää myös tekoälylle suunnattuja komentoja ja pyyntöjä luonnollisella kielellä. Ask Copilot ei tule korvaamaan Windowsin hakua automaattisesti, vaan kyse on valinnaisesta ominaisuudesta.

Ask Copilot tukee myös Agentic AI –ominaisuuksia eli tekoälyagentteja. Tekoälyagentin pääsee valitsemaan kirjoittamalla @-merkin ja valitsemalla halutun agentin listalta, tai oletettavasti myös kirjoittamalla suoraan perään halutun agentin nimi. Agentin tekemät tehtävät voivat olla monimutkaisia ja videon mukaan useat tehtävät voida viedä hyvinkin esimerkiksi 10 minuuttia. Agentti ilmestyy Windowsin tehtäväpalkkiin ja tekee työtään taustalla ilmoittaen lopulta vihreällä tarkistusmerkillä, kun se on valmis.

Microsoft 365 Copilot puolestaan saa tuen puhekomennoille. Videolla näytetyssä esimerkissä PowerPoint-esitystä tekevä käyttäjä pyytää Copilot-tekoälyä hakemaan tiettyä tietoa, joka on käyttäjän muistin mukaan tullut joko sähköpostitse tai Teamsin kautta ja tekoäly sen etsii halutun tiedon.

Resurssienhallinnassa kun käyttäjä valitsee esimerkiksi hiljattain käytetyn tiedoston, tulee sen viereen tutun kansion aukaisevan painikkeen rinnalle myös Copilot-ikoni, jota kllikkaamalla voi syöttää Copilot-tekoälylle halutun komennon luonnollisella kielellä.

Copilot+ PC –tietokoneen vaativia uusia ominaisuuksia ovat puolestaan esimerkiksi Fluid Dictation, joka kirjoittamisen näppäimistön sijaan suoraan puheella. Se osaa myös esimerkiksi poistaa automaattisesti ihmisen käyttämiä täytesanoja ja korjaa kielioppivirheitä, jotta kirjoitettava teksti näyttää luonnollisemmalta. Resurssienhallintaan integroitu Windowsin haku puolestaan ymmärtää jatkossa haun merkityksen, mikä helpottaa paremmin haluttujen tiedostojen löytämistä vaikkei käyttäjä muistaisikaan tiedoston tarkkaa nimeä.

Click to Do mahdollistaa puolestaan mahdollistaa tekstin erottamisen esimerkiksi kuvasta tai verkkosivulta. Videon esimerkissä avataan PDF-tiedosto, jossa on taulukko. Click to Don avulla joko Windows-näppäintä ja Q-painiketta tai hiiren vasenta painiketta klikkaamalla Click to Do tunnistaa ruudulla olevat tekstit ja niiden muodon. PDF:n taulukon kaikki tekstit saa sen jälkeen yhdellä klikkauksella esimerkiksi CSV-tiedostoksi tai vietyä suoraan Exceliin muokattavaksi taulukoksi.

Jos käyttäjällä on myös Microsoft 365 –tilaus, saa Copilot+ PC:t vielä lisää ominaisuuksia, kuten tekoälypohjaisen uudelleenkirjoituksen ja oikeinkirjoituksen tarkistuksen missä tahansa sovelluksessa, jossa on normaali tekstikenttä. Vaikka ominaisuus vaatii Microsoft 365 –tilauksen, se pyörii Copilot+ PC –tietokoneilla paikallisesti tekoälykiihdyttimen voimin.

Lähde: TechPowerUp