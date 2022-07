Razer Stream Controller haastaa Elgato Stream Deckin – luotu yhteistyössä suomalaisen Loupedeckin kanssa

Razer Stream Deckin myynti alkaa syksyn aikana 269,99 euron suositushintaan.

Razer on laajentanut striimaajien tarpeisiin luotua tuotekatalogiaan analogisilla rullilla, kosketusnäytöllä ja perinteisillä painikkeilla varustetulla Stream Controllerilla, joka muistuttaa monin osin Elgaton tunnettua Stream Deck -makrokontrolleria, joskin pykälän monipuolisempana.

Razer Stream Controller on nimensä mukaisesti suunnattu striimaajien tarpeisiin ja se tarjoaa alustan erilaisten makrokomentojen käyttämiseen. Laitteen keskellä Elgato Stream Deckeistä muistuttava 12 painikkeen näyttöpainikerivistö, jonka valmistaja lupaa tarjoavan mukautettavissa olevan tuntopalautteen Razerin omilla Switchblade-kytkimillä ja painikkeiden molemmilla laidoilla puolestaan sijaitsee pienet liukueleitä tukevat kosketusnäytöt.

Stream Controllerin oikealta ja vasemmalla laidalla puolestaan sijaitsevat analogiset rullat, joilla voidaan säätää esimerkiksi tietokoneen äänenvoimakkuutta ja alalaidassa on 8 painiketta, jotka nekin voidaan kustomoida haluttuun toimintoon. Razer on luonut Stream Controllerin yhteistyössä suomalaisen Loupedeckin kanssa, joka on ollut mukana luomassa lisäosia ja kuvakepaketteja Stream Controllerin kanssa käytettäväksi.

Razer Stream Controllerin myynti alkaa syksyn aikana 269,99 euron suositushintaan.

Lähde: Razer