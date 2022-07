Videolla paljastettujen tietojen mukaan Intelillä on muun muassa tarve vaihtaa näytönohjainten nimeämiskäytäntöä vasta 26. sukupolven jälkeen.

Intelin Arc-näytönohjainten alkutaival ei ole ollut varsinaisesti ruusuinen ja julki on saatu vasta edullisinta päätä ja sitäkin hyvin rajoitetuilla markkinoilla. Nyt yhtiön markkinointiosasto on mennyt Gamers Nexuksen vieraaksi.

Gamers Nexuksen uudella videolla päästään ihmettelemään muun muassa vielä julkaisematonta Arc A750 -näytönohjainta tositoimissa, käydään läpi arkkitehtuurin yksityiskohtia ja katsastetaan Kiinassa myynnissä oleva A380. Intelin Tom Petersen avaa myös tulevaisuutta hieman käydessään läpi piirien ja näytönohjainten nimeämistä. Nykyistä Arc A -sarjaa tulee seuraamaan Battlemage-arkkitehtuurin Arc B -sarja, Celestial C-sarja ja Druid D-sarja. Intelin sukupolvet tullaan siis tuntemaan mallinumeron kirjaimesta, mikä jättää ennen muutostarpeita tilaa vielä 22. julkistamattomalle sukupolvelle.

Arkkitehtuuriosiossa ei tullut ilmi mitään sinänsä uutta, mutta Petersen nosti esiin pienemmän ACM-G11-piirin PCIe 4.0 -tuen, joka on rajoitettu kahdeksaan linjaan. Edullisimpien piirien tuettujen PCIe-linjojen määrä on noussut puheenaiheeksi viime aikoina muun muassa AMD:n edullisimman piirin rajoitettua PCIe-linjat neljään, mikä riitti vielä PCIe 4.0 -tuen kera, mutta vaikutti suorituskykyyn selvästi PCIe 3.0:lla. Intelin perustelut rajoitetuille linjoille on vanha tuttu, eli grafiikkapiiri ei kykene hyödyntämään nopeampaa väylää ja lisäväylät tarkoittavat automaattisesti suurempaa piiriä.

Arc-näytönohjainten kellotaajuuksista puhuttaessa käytiin läpi jo aiemmin tiedossa olleet seikat, eli esimerkiksi nimelliskellotaajuus on ilmoitettu näytönohjaimen kellotaajuusskaalan ”keskiarvona”, jonka tienoilla kellotaajuus pysyy suurimman osan ajasta. Intel määrittelee kullekin näytönohjaimelleen nimellisen TDP-arvon, mutta antaa AIB-valmistajille mahdollisuuden nostaa tai laskea sitä tarpeen mukaan tietyissä rajoissa. Myös käyttäjälle annetaan mahdollisuus muuttaa rajoja ylikellotusmielessä Arc Control -ohjauspaneelin kautta.

Petersen tunnustaa myös keskustelupalstoilla jo pitkään tiedetyn tosiasian, eli yhtiön näytönohjainten ajureissa riittää vielä paljon työtä pelien parissa. Ensisijaiseksi syyksi tälle kerrotaan surutta integroidut näytönohjaimet, joiden ajureita ei ole optimoitu pelit ensimmäisenä mielessä, vaikka yhtiö onkin ehtinyt jo panostaa pelipuoleen pidempään. Petersen mainitsee myös, että jo nyt on kuitenkin DirectX 12- ja Vulkan-pelejä, jotka pyörivät Arc-näytönohjaimilla ”suunnitellusti”, eli myös suorituskyky on sitä mitä Intel ajattelee sen olevan. Valitettavasti kyseisten pelien nimiä ei mainittu videolla.

Suosittelemme Arc-näytönohjaimista kiinnostuneille koko videon katsomista ja osallistumaan myös Petersenin leikkimieliseen haasteeseen keksiä yhtiön 5. sukupolvelle E:llä alkava koodinimi.