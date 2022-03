Razer julkaisi uusia herkkuja striimajien tarpeisiin

Razer Audio Mixer ja Key Light Chroma on suunniteltu koneella istuvien striimaajien tarpeisiin, kun Seiren BT on liikkeellä olevalle mobiilistriimajalle optimoitu ratkaisu.

Hiirivalmistajasta lifestyle-brändiksi kehittynyt Razer on julkaissut uusia tuotteita striimajille. Tällä kertaa kaikki kolme ovat yhtiölle täysin uusia tuotteita, eikä vanhempien päivityksiä.

Razer Audio Mixer on yhtiön näkemys striimajan käyttöön optimoidusta mikseristä, joskin varustelu jää itse laitteen osalta lähinnä äänenvoimakkuuden säätöön. Nelikanavainen mikseri mahdollistaa analogisen äänenvoimakkuudensäädön ja omat mykistyspainikkeet joka kanavalle sekä yhden kiroilun sensurointiin tarkoitetun painikkeen.

Mikserin hallitsemat neljä kanavaa määritellään Razer Synapsen kautta. Sovellus tarjoaa käyttäjälle fyysistä mikseriä enemmän miksausmahdollisuuksia, kanavien äänilähteiden vapaan määrittelyn, laajahkot säädöt mikrofonin kohinanpoistoille ja vastaaville ominaisuuksille sekä erilaisia äänenmuokkausmahdollisuuksia.

Mikserin takareunasta löytyy kommunikaatioon ja virransyöttöön käytettävä USB-C-liitäntä, optinen TOSLINK-sisääntulo, 3,5 mm:n linjasisääntulo ja ulostulo sekä XLR-sisääntulo 48 voltin Phantom Power -tuella. Etureunasta löytyy lisäksi 3,5 mm:n liittimet striimaajan kuulokkeille ja mikrofonille.

Razer Key Light Chroma on puolestaan striimaajille suunnattu valaisin, joka pyrkii luomaan pehmeän luonnollisen valaistuksen. Valaisin tukee luonnollisesti täyttä RGB-värikirjoa ja sen valkoisen värilämpötila on säädettävissä 3000 ja 7000 kelvinin välillä. Kirkkaus on maksimissaan 2800 lumenia ja säädettävissä 0-100% skaalalla. Valosta löytyy fyysinen virta- ja resetpainike, mutta se on ohjattavissa myös Razer Synapsella tai Razer Streaming App -mobiilisovelluksella.

Key Light Chroman strategiset mitat ovat 360 x 260 mm ja sen mukana tuleva jalka on säädettävissä 553-1350 mm:n välillä.

Razer Seiren BT on puolestaan yhtiön ensimmäinen Bluetooth-mikrofoni ja se on suunnattu ensisijaisesti mobiilikäyttöön. Klipsulla rintapieleen kiinnitettävä mikrofoni kaappaa ääntä kaikista suunnista, mikä antaa lisää vapauksia puhujalle liikutella päätään.

Razer Streaming Appin mukana tulevalla AI Mic -ominaisuudella voidaan peittää älykkäästi taustamelua. Lisäksi sovellus mahdollistaa mikrofonin monitoroinnin reaaliajassa ja läpi kuultavan äänen voimakkuuden säädön. Se tukee myös Low Latency -tilaa pelikäyttöä ajatellen. Seiren BT:n mukana tulee erilliset huput ulko- ja sisäkäyttöön tuulen ja muun taustamelun poiston optimoimiseksi.

Razer Audio Mixer on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 259,99 euroon, Key Light Chroma 299,99 euroon ja Seiren BT 109,99 euroon. Kaikki kolme uutuutta ovat saatavilla välittömästi.

Lähde: Razer