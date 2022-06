Uudet GT NEO 3 -mallit asemoituvat noin 400-700 euron hintahaarukkaan.

Realme on lanseerannut tänään ylempään keskihintaluokkaan asettuvat GT NEO 3– ja GT NEO 3T -älypuhelimensa Suomen markkinoille.

Valmistajan mukaan GT NEO 3 -mallin väritys on saanut inspiraationsa moottoriurheilusta ja kuljettajalegenda Carroll Shelbystä. Raidoitettujen sinisen ja valkoisen värin ohella tarjolla on raidaton asvaltinmusta vaihtoehto. Laitteessa on 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella.

GT NEO 3 on ensimmäinen Mediatekin Dimensity 8100 -järjestelmäpiirillä varustettu älypuhelin Suomen markkinoilla. Ennakkotietojen mukaan piiri asettuu suorituskyvyltään Qualcommin 7- ja 8-sarjalaisten välimaastoon. Otamme asiasta myöhemmin selvää io-techin testissä. Piiri on jäähdytetty höyrykammiotekniikalla.

Hieman erikoisesti GT NEO 3 on saatavilla kahdella eri lataustehovaihtoehdolla. 150 watin kalliimpi malli lataa akun puolilleen vain viidessä minuutissa. Nopeasta latauksesta huolimatta akun käyttöiän kerrotaan säilyvän yli 80 prosentissa vielä 1600 latausjakson jälkeen. Tehottomampi lataustehovaihtoehto on 80 wattia – sillä tyhjästä puolilleen lataus onnistuu 12 minuutissa.

Takakamera on tuttu mm. OnePlus Nord 2T:stä – se tarjoaa 50 megapikselin Sony IMX766-pohjaisen pääkameran optisella vakaimella, 8 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 2 megapikselin makrokameran. Käyttöjärjestelmänä on Android 12.

GT NEO 3 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,3 x 75,6 x 8,2 mm

Paino: 188 grammaa

6,7” AMOLED-näyttö, 2412 x 1080 -resoluutio, 120 Hz, HDR10+

MediaTek Dimensity 8100 5G -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt 6400 MHz LPDDR5-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA, Sub6 (n77/n78/n38/n40/n41/n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, BeiDou

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1 um pikselikoko), F1,8, OIS, 23 mm (kinovastaava) 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 119°, f2.25 2 megapikselin makrokamera, 4 cm tarkennusetäisyys, f2.4 4K 60 FPS videokuvaus

16 megapikselin etukamera (Samsung S5K3P9), f2.45

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh:n akku, USB-C, 80/150 watin SuperDart-pikalataus

Android 12, realme UI 3.0

Realme GT NEO 3T asemoituu NEO 3:n alapuolelle ja teknisesti hyvin lähellä viime vuonna julkaistua GT NEO 2 -mallia, joka testattiin alkuvuodesta myös io-techissä. Laite käyttää Snapdragon 870 -järjestelmäpiiriä ja tarjoaa 6,62-tuumaisen 120 hertsin AMOLED-näytön, 64 + 8 + 2 megapikselin kolmoistakakameran sekä 5000 mAh akun tehokkaalla 80 watin pikalatauksella (0-50 % 12 min).

GT NEO 3T tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 75,8 x 8,65 mm

Paino: 194,5 grammaa

6,62” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 120 Hz, HDR10+, 1300 nit

Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt LPDDR4x-RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G NSA & SA, Sub6, (n77/78/38/40/41(2496-2690MHz)/1/3/5/7/8/20/28/66)

Wi-Fi 802.11a/b/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, (A)GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavlC, NFC

Kolmoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera, F1,8, 25 mm (kinovastaava) 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 119°, f2.25 2 megapikselin makrokamera, 4 cm tarkennusetäisyys

16 megapikselin etukamera, f2.45

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh:n akku, USB-C, 80 watin SuperDart-pikalataus

Android 12, realme UI 3.0

Realme GT NEO 3:n suositushinta on 12&256 Gt muistilla ja 150 watin latausteholla 699 euroa ja 8&256 Gt muistilla ja 80 watin latauksella 599 euroa. GT NEO 3T:n suositushinta on on 8&256 Gt muistivarianttina 429 euroa ja 12&256 Gt varianttina 469 euroa. 3T Dragon Ball Z Edition -erikoismalli tulee myyntiin 499 eurolla.