Itsenäinen standalone-verkko mahdollistaa 5G-tekniikan kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisen.

Telia on tiedottanut tänään ottaneensa itsenäisen standalone-5G-verkkotekniikan käyttöön koko 3,5 gigahertsin taajuusalueella toimivassa 5G-verkossaan. Itsenäinen verkko on ollut Telialla tuotantokäytössä viime marraskuusta lähtien.

Itsenäinen (standalone = SA) 5G-verkko tarkoittaa sitä, ettei se tarvitse enää rinnalleen 4G-verkkoa osaksi toimintaansa, toisin kuin 5G:n alkuvaiheessa käytössä ollut non-standalone-verkko (NSA). Itsenäinen 5G-verkko hyödyntää täysin uutta 5G Core -tekniikkaa, joka tuo mukanaan monet 5G-tekniikan keskeisimmät parannukset, kuten alhaisemmat viiveet ja verkon viipalointimahdollisuuden, joka mahdollistaa asiakaskohtaisten tarpeiden huomioimisen.

Standalone-verkon hyödyntäminen vaatii sitä tukevan 5G-laitteen – osassa Suomessa myydyissä älypuhelimissa tuki on jo valmiina. Itsenäisen verkon tuki on mainittu io-techin puhelinarvosteluiden teknisissä tiedoissa ”standalone” tai ”SA” -merkinnällä, jos valmistaja on antanut kyseisen tiedon laitteestaan.

Lähde: Telia