Galaxy Z Fold6:n jälkeen renderöintivuotojen jonossa on luonnollisesti Samsungin toinen julkaisuaan odotteleva taittuva malli Flip6.

Samsungin taittuvien Galaxy Z -älypuhelinten malliston muodostavat Fold ja Flip ovat odotetusti saamassa jo kuudennet versionsa tulevana syksynä. Hiljattain Fold6-mallista renderöintikuvia vuotanut Steve Hemmerstoffer eli ”OnLeaks” on nyt paljastanut kuvia myös toisesta tulevasta mallista Flip6:sta, jälleen yhteistyössä Smartprix-sivuston kanssa.

Hyvin paljon viimevuotista Flip5:tä muistuttava malli esiintyy kuvissa värissä ”Mint”, mutta oletettavasti saataville on tulossa ainakin myös värivaihtoehto ”Lavender”. 6,7-tuumaisen sisänäytön reunukset ovat kapeat ja sen yläreunassa on reikä etukameralle. Sekä Fold6:n että Flip6:n OLED-sisänäytön on huhuiltu hyödyntävän uutta ”Ironflex”-teknologiaa, joka parantanee taittuvien sisänäyttöjen kestävyyttä. Sormenjälkitunnistimena toimiva lukitusnäppäin ja äänenvoimakkuusnäppäimet ovat laitteen oikeassa reunassa. Yläreunassa näkyy kaksi mikrofonia ja vasemmalla SIM-kelkka. Alareunassa on myös kaksi mikrofonia, pääkaiutin ja USB-C-liitäntä.

Etunäyttö on vuotojen mukaan edelleen 3,4-tuumainen ja sen vieressä on tuttuun tapaan kaksi kamerasensoria. Pääkamerasta liikkuu huhuja sekä 12 että 50 megapikselin suuntaan, mutta virallista tietoa asiasta ei vielä ole. Molemmat näytöt ovat maksimivirkistystaajuudeltaan oletettavasti 120-hertsisiä.

Mitoiltaan Flip6:n kerrotaan olevan 165.0 × 71.7 × 7.4 millimetriä. Paksuutta olisi siis puoli millimetriä enemmän kuin Flip5:llä, minkä uumoillaan tarkoittavan suurempaa akkua. Flip6:n akkukapasiteetiksi onkin huhuttu 4000 milliampeerituntia, kun taas Flip5:ssä kapasiteetti on 3700 mAh. Ohjelmistopuolelle odotetaan Android 14:ään perustuvaa OneUI 6:tta ja järjestelmäpiiriksi Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxya.

Virallista julkaisua Flip6:lle odotetaan elokuun tienoille.

Lähde: Smartprix, GSMArena