Ryzen 7000:n jälleenmyyntipaketti ja yksityiskohtia muisteista vuotojen kohteina

AMD on julkaisemassa uudet Ryzen 7000 -sarjan prosessorit syyskuun loppuun mennessä. Nyt nettiin on vuotanut tulevan Ryzen 9 -mallin paketointi ja muita tietoja tulevista prosessoreista.

VideoCardz on saanut haltuunsa kuvan Ryzen 9 -prosessoreiden jällleenmyyntipaketoinnista, joka tulee muuttumaan aiempiin sukupolviin nähden selvästi. Mustanpuhuva laatikko pitää keskellä etupuoltaan sisällä pienen ikkunan, josta näkyy itse prosessori.

Sivuston mukaan kuvan lähettänyt lähde kertoi samalla, että Ryzen 7 7700X:n suositushinta tulisi pysymään ennallaan 5000-sarjan vastaavaan nähden, mutta siitä ylöspäin hinnat nousisivat. Vuotaja oli kuitenkin listannut mukaan myös Ryzen 7 7800X:n, jota ei viimeisimpien tietojen mukaan olisi tulossa ainakaan ensimmäisen aallon mukana.

Zen 4:

✅Active Memory Timing Settings feature with Memory Target Speed setting.

✅Max IF frequency – 3000MHz

✅LCLK Frequency Control

✅VDDIO Voltage Control: DIMM VDD and DIMM VDDQ

✅VPP Voltage Control

UCLK MODE – no changes

PBO and Curve Optimizer – no changes

— Yuri Bubliy 🇺🇦 (@1usmus) August 10, 2022