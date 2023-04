Ryzen 9 7940HS ja integroitu Radeon 780M kolmannen osapuolen testeissä

ETA Prime on saanut käsiinsä Asuksen TUF A15 Gaming -kannettavan, ja päätti testata sen integroitua grafiikkaohjainta vaikka kannettavasta löytyy myös erillinen GeForce RTX 4060.

Moni odottaa parhaillaan markkinoille kannettavia AMD:n Phoenix-koodinimellisellä Ryzen 7040 -sarjan mobiiliprosessorilla. Monoliittinen prosessori sisältää maksimissaan kahdeksan Zen 4 -ydintä ja 12 Compute Unit -yksikön RDNA3-grafiikkaohjaimen.

YouTube-kanava ETA Prime on saanut käsiinsä Asuksen TUF A15 Gaming -kannettavan, jossa on käytössä Ryzen 9 7940HS -prosessori. Kannettavasta löytyy myös erillinen GeForce RTX 4060 -näytönohjain, mutta ETA Prime on julkaissut nimenomaan prosessorin integroituun Radeon 780M -grafiikkaohjaimeen keskittyvän testivideon.

Ryzen 9 7940HS:n on huippupään malli ja siinä on luonnollisesti käytössä kaikki 8 prosessoriydintä SMT-tuella. Prosessoriydinten perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 4,0 ja 5,2 GHz, kun täydellä 12 CU:n konfiguraatiolla varustettu RDNA3-grafiikkaohjain toimii 2,8 GHz:n kellotaajuudella. Prosessorin tukena on 32 Gt DDR5-5600-muistia, josta ainakin tämän kannettavan tapauksessa 4 Gt voidaan pyhittää grafiikkaohjaimen käyttöön.

Testituloksissa 3DMark Fire Strikessä prosessori integroituine grafiikkaohjaimineen nettoaa kannettavassa Armoury Craten Performance -asetuksella (pelitestien perusteella 60-70 watin TDP) ja beeta-ajureilla 7367 pistettä (7899 Graphics score, 29 712 Physics score, 2799 Combined score), kun Time Spyssä pistesaldo oli 3190 pistettä (2830 Graphics score, 11 453 CPU score). Radeon 780M:n lukemat ovat ETA Primen mukaan 12 ja 15 prosenttia korkeammat, kuin Radeon 680M:n keskimääräinen tulos.

Pelipuolella VideoCardzin kokoamien keskiarvojen mukaan Ryzen 9 7940HS:n ja Radeon 780M:n suorituskyky riitti hyvin 1080p-pelaamiseen. CS:GO:ssa ”High”-asetuksin FPS oli 130, GTA V:ssä ”Very High” 81 FPS, Forza Horizon 5:ssä ”High” 86 FPS, Fortnitessä ”Medium” 78 FPS, Doom Eternalissa ”Medium” 83 FPS, Horizon Zero Dawnissa ”Favor Performance” 69 FPS, COD Modern Warfare 2 (Recommended + FSR Performance) 106 FPS.

ETA Prime kokeili myös pientä ylikellotusta, mikä onnistui ainakin vielä ennakkoajurein ja BIOSilla käyttäen APU Tuning Utility -sovellusta. Radeon 780M ylikellotettuna 3 GHz:iin ja prosessori 80 watin TDP:llä Cyberpunk 2077 pyöri 1080p ”Medium”/”Low” -asetuksin noin 70 FPS. Maksimissaan iGPU venyi ylikellotustestissä 3125 MHz:n kellotaajuudelle ennen kaatumista.

Lähde: VideoCardz