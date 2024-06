Uudet Elite Sharkit ovat akvaariomallin koteloita, joissa näkyvyys on viety äärimmäisyyksiin käyttämällä kahden lasin sijasta yhtä, taivutettua lasia kattamaan sekä etu- että sivupaneelin.

Jo yli kahdenkymmenen vuoden ikään ehtinyt saksalainen Sharkoon esitteli Computex-messuilla sekä uutta että vanhaa. Yhtiön Computex-katalogissa vaikuttaisi olevan listattuna kutakuinkin koko tuoteportfolio, mutta varmasti uusia niistä oli kaksi akvaariomallin koteloa.

Sharkoon Elite Shark CA500 on ATX-kokoluokan akvaariomallin kotelo, jossa mahdollisimman esteetön näkymä on viety vielä pykälää pidemmälle toteuttamalla etu- ja sivupaneeli yhdestä taivutetusta lasipaneelista. Kotelon ilmanvaihto on toteutettu oikean kyljen ja takapaneelin kautta ja sisuskalut ovat kaikki helposti nähtävillä, sillä esimerkiksi virtalähteelle ei ole lähdetty tekemään omaa kammiotaan.

Elite Shark CM100 edustaa puolestaan microATX-kokoluokkaa. Se pitää akvaariomallin ja yhden taivutetun lasipaneelin taktiikan, mutta CM100:n lasi ei yllä ylhäältä alas asti, vaan noin kolmannes kotelon mitasta on pyhitetty virtalähdekammiolle. CM100 tukee näytönohjaimen asentamista myös vaakatasoon. Ilmanvaihto on toteutettu isoveljen tapaan kyljestä ja takaa, mutta myös virtalähdekammion katto on rei’itetty.

Lisäksi Sharkoon esitteli uuden 8” Elite Shark D100 -näytön. Se on suunniteltu asennettavaksi koteloon ja se sopii CA500:ssa sekä kyljen että etupaneelin puolelle, kun CM100:ssa se mahtuu vain kyljen puolelle. Näyttöä voi käyttää myös itsenäisenä mukaan kuuluvan tukijalan avulla.

Sharkoon tulee julkaisemaan uutuutensa vuoden loppumetreillä ja tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin. Elite Shark CA500 tulee kustantamaan 149 euroa, CM100 129 euroa ja D100 69 euroa.

Lähde: Tweakers.net