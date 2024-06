MXM-moduulille on istutettu VSA-100-grafiikkapiiri, 64 Mt muistia sekä näyttösignaalin ulostulosta vastuussa oleva Xilinxin Spartan 7 FPGA ja HDMI-signaalin LVDS:ksi muuttava Realtekin RTD2662.

Vaikka legendaarisia Voodoo-näytönohjaimia saatiin nähdä monenlaisissa kokoonpanoissa ja jopa emolevylle integroituna, kannettaviin sopivia versioita niistä ei ikinä tehnyt. Vogons-keskustelufoorumilla vaikuttava sdz on päättänyt korjata tämän ikävän epäkohdan historiasta.

sdz on luonut Voodoo 4 M4800:ksi kutsumansa näytönohjaimen, joka sopii mihin tahansa MXM 3.0/3.1 -näytönohjaimia tukevaan kannettavaan. MXM-moduuli on varustettu viimeiseksi markkinoille asti ehtineistä piireistä jääneeseen VSA-100:n, jota käytettiin Voodoo4- ja Voodoo5 -näytönohjaimissa.

Voodoo4 M4800:n VSA-100-grafiikkapiiri on ylikellotettu toimimaan 200 MHz:n kellotaajuudella ja sen pariksi on istutettu 64 megatavua muistia, kun yleensä VSA-100:lla oli tukenaan 32 Mt muistia per GPU. Näyttösignaalin ulos saamisesta on vastuussa Xilinxin Spartan 7 FPGA -piiri, jonka lähettämä HDMI-signaali muutetaan Realtekin RTD2662 -piirillä LVDS:ksi ja syötetään näyttöpaneelille.

sdz aikoo käyttää Voodoo 4 M4800 -näytönohjaintaan Dellin Precision M4800 -kannettavassa, mutta kehitystyötä on tehty MXM-PCIe-sovittimen avulla tavallisella PC:llä.

