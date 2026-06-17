Kiinalainen Sama (Sama Gears) on julkaissut uuden ATX-miditornikotelon mallinimellä S50. Kaksoiskammiorakenteisessa uutuuskotelossa virtalähde asettuu oikean kyljen etuosaan, vaikka useimmiten se asennetaan kotelon takaosaan. Kotelo tulee myyntiin mustana ja valkoisena ja se tukee myös emolevyjen takapuolisia virtaliitäntöjä (mATX & ATX).

Esiasennettuja, PWM-ohjattuja ARGB-tuulettimia (120 mm) S50:ssä on neljä – kolme edessä ja yksi takana. Tilaa on myös esimerkiksi kolmelle lisätuulettimelle pohjassa tai 360 mm:n nestejäähdyttimelle katossa. Vasen kylkipaneeli on lasia ja etupaneeli mesh-verkkoa sisääntuloilmaa varten. Näytönohjaimen maksimipituus kotelossa on 410 mm.

Sama S50:n tekniset ominaisuudet:

  • Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
  • Ulkomitat: 475 × 235 × 426 mm (P × L × K)
  • Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi
  • Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX
  • Tuuletintuki:
    • Takaosa: 1 × 120 mm (esiasennettuna)
    • Katto: 3 × 120 mm
    • Etuosa: 3 × 120 mm (esiasennettuna)
    • Oik. kylki: 1 × 120 mm
    • Pohja: 3 × 120 mm (paksuus maks. 28 mm)
  • Jäähdytintuki:
    • Katto: 360 mm
    • Takaosa: 120 mm
  • Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 165 mm
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 180 mm (ATX)
  • Asemapaikat: 4 × 2,5” SSD tai 3 × 3,5” HDD
  • Laajennuspaikat: 7
  • I/O-paneeli:
    • 1 × USB-C (3.2 Gen 2×2)
    • 2 × USB-A (3.0)
    • 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Sama kertoo S50:n olevan saatavilla mustana ja valkoisena 129,90 euron suositushintaan, mutta vielä uutisen kirjoitushetkellä sitä ei näy suomalaisten jälleenmyyjien valikoimissa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu

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