Kiinalainen Sama (Sama Gears) on julkaissut uuden ATX-miditornikotelon mallinimellä S50. Kaksoiskammiorakenteisessa uutuuskotelossa virtalähde asettuu oikean kyljen etuosaan, vaikka useimmiten se asennetaan kotelon takaosaan. Kotelo tulee myyntiin mustana ja valkoisena ja se tukee myös emolevyjen takapuolisia virtaliitäntöjä (mATX & ATX).
Esiasennettuja, PWM-ohjattuja ARGB-tuulettimia (120 mm) S50:ssä on neljä – kolme edessä ja yksi takana. Tilaa on myös esimerkiksi kolmelle lisätuulettimelle pohjassa tai 360 mm:n nestejäähdyttimelle katossa. Vasen kylkipaneeli on lasia ja etupaneeli mesh-verkkoa sisääntuloilmaa varten. Näytönohjaimen maksimipituus kotelossa on 410 mm.
Sama S50:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat: 475 × 235 × 426 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX
- Tuuletintuki:
- Takaosa: 1 × 120 mm (esiasennettuna)
- Katto: 3 × 120 mm
- Etuosa: 3 × 120 mm (esiasennettuna)
- Oik. kylki: 1 × 120 mm
- Pohja: 3 × 120 mm (paksuus maks. 28 mm)
- Jäähdytintuki:
- Katto: 360 mm
- Takaosa: 120 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 165 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 180 mm (ATX)
- Asemapaikat: 4 × 2,5” SSD tai 3 × 3,5” HDD
- Laajennuspaikat: 7
- I/O-paneeli:
- 1 × USB-C (3.2 Gen 2×2)
- 2 × USB-A (3.0)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
Sama kertoo S50:n olevan saatavilla mustana ja valkoisena 129,90 euron suositushintaan, mutta vielä uutisen kirjoitushetkellä sitä ei näy suomalaisten jälleenmyyjien valikoimissa.
Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu
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