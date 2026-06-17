Uusi S50 tulee neljän esiasennetun ARGB-tuulettimen kera.

Kiinalainen Sama (Sama Gears) on julkaissut uuden ATX-miditornikotelon mallinimellä S50. Kaksoiskammiorakenteisessa uutuuskotelossa virtalähde asettuu oikean kyljen etuosaan, vaikka useimmiten se asennetaan kotelon takaosaan. Kotelo tulee myyntiin mustana ja valkoisena ja se tukee myös emolevyjen takapuolisia virtaliitäntöjä (mATX & ATX).

Esiasennettuja, PWM-ohjattuja ARGB-tuulettimia (120 mm) S50:ssä on neljä – kolme edessä ja yksi takana. Tilaa on myös esimerkiksi kolmelle lisätuulettimelle pohjassa tai 360 mm:n nestejäähdyttimelle katossa. Vasen kylkipaneeli on lasia ja etupaneeli mesh-verkkoa sisääntuloilmaa varten. Näytönohjaimen maksimipituus kotelossa on 410 mm.

Sama S50:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 475 × 235 × 426 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki: Takaosa: 1 × 120 mm (esiasennettuna) Katto: 3 × 120 mm Etuosa: 3 × 120 mm (esiasennettuna) Oik. kylki: 1 × 120 mm Pohja: 3 × 120 mm (paksuus maks. 28 mm)

Jäähdytintuki: Katto: 360 mm Takaosa: 120 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 165 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

Virtalähteen maksimipituus: 180 mm (ATX)

Asemapaikat: 4 × 2,5” SSD tai 3 × 3,5” HDD

Laajennuspaikat: 7

I/O-paneeli: 1 × USB-C (3.2 Gen 2×2) 2 × USB-A (3.0) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



Sama kertoo S50:n olevan saatavilla mustana ja valkoisena 129,90 euron suositushintaan, mutta vielä uutisen kirjoitushetkellä sitä ei näy suomalaisten jälleenmyyjien valikoimissa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu