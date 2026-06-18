RDNA 3 -näytönohjaimilla teknologia saadaan käyttöön nopeammin sen INT8-tarkkuutta tukevien kiihdytinten kautta, mutta RDNA 2 -sukupolvi joutuu pyörittämään sitä Compute Unit -yksiköillä muun koodin mukana, mikä vaatii rutkasti optimointia suorituskyvyn näkökulmasta.

AMD:n FSR 4 -teknologian lipsahdettua hetkellisesti julki avoimena lähdekoodina harrastajat ovat viritelleet sen kehitteillä olleen INT8-version toimimaan jo useissa peleissä. Suurempi yleisö on kuitenkin jäänyt odottamaan INT8-version virallista julkaisua.

AMD kertoi hiljattain, että INT8-tarkkuuteen perustuva versio pykälää tuoreemmasta FSR 4.1 -versiosta on tulossa RDNA 3 -näytönohjaimille heinäkuun aikana. RDNA 2 -sukupolven näytönohjaimet joutuvat kuitenkin odottamaan teknologiaa ensi vuoteen saakka. AMD kertoi Computex-messuilla TechPowerUpille miksi RDNA 2 -versiossa kestää pidempään, vaikka INT8-versio teknisesti toimiikin arkkitehtuurilla riippumatta erillisestä versiosta.

AMD:n mukaan RDNA 3 -näytönohjaimet tulevat saamaan FSR 4.1 -tuen nopeammin, koska niiden tekoälykiihdyttimet tukevat nopeampaa INT8-laskemista. Yhtiö kertoo, että INT8-versiossa on kestänyt näin pitkään, koska se haluaa varmistua mallin olevan optimoitu kunnolla ja ettei eri tarkkuuteen vaihtaminen vaikuta näkyvästi kuvanlaatuun.

RDNA 2 -näytönohjaimissa ei ole vastaavia kiihdyttimiä, vaan FSR 4.1 pyörii samaan tapaan kuin kaikki muukin koodi normaalisti sen Compute Unit -yksiköillä. AMD:n mukaan on todellinen haaste optimoida FSR-mallin suoritusta kuluttamaan mahdollisimman vähän aikaa ilman erillistä kiihdytystä ja siten tarjoamaan käyttäjille hyvä kokemus romahtavan suorituskyvyn sijaan. Tämä optimointityö vie aikaa, jonka vuoksi malli tullaan julkaisemaan RDNA 2:lle vasta ensi vuoden puolella.

AMD kertoi samassa haastattelussa, että se opettaa FSR-mallia yhtiön omilla Instinct MI -sarjan kiihdyttimillä ROCm-alustalla ja mallin pienuuden vuoksi se vaatii vain muutamia laskentaklustereita kokonaisten supertietokoneiden sijasta. ROCm tukee Instinct-kiihdyttimien lisäksi myös tavallisia Radeoneita sekä Radeon Pro -ammattilaismalleja, joista jälkimmäisiä käytetään mallin hienosäätöön ja valmisteluun loppukäyttöön pelinäytönohjaimilla.

Lähde: TechPowerUp