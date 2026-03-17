V62 on varustettu mm. etuvasemman kulman yli kaareutuvalla lasipaneelilla ja seitsemällä ARGB-tuulettimella.

Kiinalainen Sama on julkaissut uuden V62-kotelon, joka noudattelee ”akvaariomaista” designia vasemman kyljen ja etuosan lasipaneeleillaan. Etulasi kaareutuu vasemman etukulman yli, mutta lasikokonaisuus koostuu silti kahdesta erillisestä osasta jättäen saumakohdan näkyviin. Kotelon mukana tulee lisäksi seitsemän esiasennettua ARGB-tuuletinta, joiden kehystä koristaa valoilla luotu syvyysvaikutelma (infinity mirror). Kotelo panostaa muutenkin näyttävyyteen, sillä se on varustettu myös alaosaa kiertävällä valonauhalla.

Yhteensä tuuletinpaikkoja (120 mm) V62:ssa on kymmenen, mutta se mahduttaa vaihtoehtoisesti myös 360 mm:n nestejäähdyttimet niin pohjaan kuin kattoonkin. Emolevytuki kattaa Mini-ITX-, mATX- ja ATX-koot ja tuettuina ovat myös emolevyn takapuolella sijaitsevat virtaliitännät. Kaapelinhallinnalle on annettu reippaat 95 mm tilaa kotelon oikealla kyljellä. Mukana tulee myös magneettiset pölysuodattimet sekä ylä- että alaosassa.

Sama V62:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat: 422 × 285 × 460 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki: Takana: 1 × 120 Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohjassa: 3 × 120 Oik. kyljessä: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 280 / 360 mm Takana: 120 mm Pohjassa: 360 mm Oik. kyljessä: 240 / 280 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 160 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 445 mm

Virtalähteen maksimipituus: 210 mm (ATX)

Tallennustila: 3 × 2,5” SSD / 2 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A 3.0 1 × USB-C 3.2 Gen 2×2 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Pölysuodattimet: Edessä, katossa, pohjassa

Sama V62 on saatavilla mustana ja valkoisena 99,90 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu