Uudessa Max 2:ssa on mm. entistä parempi äänenlaatu ja melunvaimennus.

Apple on julkaissut suosituille AirPods Max -kuulokkeilleen seuraajamallin, jonka nimi on simppelisti AirPods Max 2. Uudet langattomat sankakuulokkeet muistuttavat ulkoisesti pitkälti edeltäjiään, mutta parannuksia on Applen mukaan usealla osa-alueella. Kuulokkeissa on Applen oma H2-audiopiiri molemmissa korvakupeissa.

AirPods Max 2:n värivaihtoehdot ovat keskiyö, tähtivalkea, oranssi, violetti ja sininen. Kuulokkeille luvataan edeltäjämalliin nähden 1,5-kertaisesti tehokkaampaa aktiivista melunvaimennusta (ANC) ja aiempaa puhtaampaa, rikkaampaa sekä yksityiskohtaisempaa äänimaailmaa. Max 2 painaa noin 386 grammaa ja akunkestoa kuulokkeille luvataan 20 tuntia yhdellä latauksella melunvaimennus käytössä.

Max 2:n ominaisuuksiin kuuluu mm. Mukautuva ääni, joka säätää melunvaimennusta automaattisesti tilanteeseen sopivaksi sekä Läpikuulumistila, jonka luvataan päästävän ympäristön ääniä käyttäjän korviin mahdollisimman luonnollisen kuuloisesti. Lisäksi Apple mainostaa Max 2:lle ”studiotasoista” äänitallennusta esimerkiksi podcasteja varten. Kuulokkeet toimivat myös saumattomasti Applen muiden laitteiden, kuten iPhonen ja Macin kanssa tunnistaen käytössä olevan laitteen, ja niissä on myös puheella ohjattava Siri-integraatio.

AirPods Max 2 tulee tilattavaksi maaliskuun loppupuolella ja sen toimitusten kerrotaan alkavan ensi kuun alussa. Kuulokkeiden suositushinta on 579 euroa.

