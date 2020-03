Kirjoitusnopeuden liki kolminkertaiseksi kasvattava eUFS 3.1 mahdollistaa esimerkiksi 8K-videoiden tallennuksen tulevissa lippulaivaluokan älypuhelimissa.

Samsung on ilmoittanut aloittaneensa ensimmäisten eUFS 3.1 -standardin mukaisten Flash-muistien tuotannon. Tahtia voidaan pitää varsin nopeana, sillä eUFS 3.1 -standardi (Embedded Universal Flash Storage) julkaistiin JEDECin toimesta vasta tammikuussa.

Samsungin uudet 512 gigatavun eUFS 3.1 -muistit on suunniteltu tuleviin lippulaivapuhelimiin ja ne rikkovat ensimmäistä kertää gigatavun sekuntinopeuden kirjoituksissa. Liki kolminkertainen kirjoitusnopeus edeltävään 3.0-versioon nähden mahdollistaa muun muassa 8K-videoiden tallennuksen ja suurten kuvien tallennuksen ilman tarvetta erilliselle puskuroinnille.

eUFS 3.1 -muistin perättäislukunopeus on 3.0:n tapaan maksmissaan 2100 Mt/s, mutta -kirjoitusnopeutta on kasvatettu 3.0:n 410 Mt/s:stä 1200 megatavuun sekunnissa. Satunnaislukunopeudet ovat yhtiön mukaan kasvaneet noin 60 %:lla 100 000 IOPSiin, mutta satunnaiskirjoitusnopeudessa ero on maltillinen, 70 000 IOPSia kun eUFS 3.0 -muisteilla se oli 68 000 IOPSia.

Samsung tulee tuottamaan eUFS 3.1 -standardin mukaisia Flash-muisteja myös 128 ja 256 gigatavun kapasiteeteissa käytettäviksi edullisemmissa älypuhelimissa myöhemmin tämän vuoden aikana.

Lähde: Samsung