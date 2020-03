DFI:n teollisuuskäyttöön suunnattu uutuus on saatu mahtumaan Raspberry Pi -minitietokoneista tuttuun 84 x 55 millimetrin formaattiin.

DFI oli aikoinaan suosittu emolevyvalmistaja muun muassa ylikellottajien parissa LANParty-sarjan emolevyineen. Sittemmin yhtiö on jättänyt kuluttajamarkkinat ja keskittynyt muun muassa teollisuuskäyttöön ja lääketieteeseen suunnattuihin tuotteisiinsa.

Nyt DFI on esitellyt mielenkiintoisen uuden minitietokoneen, Raspberry Pin ja kumppaneiden kokoluokkaan kuuluvan GHF51:n. GHF51:n erikoisuus kokoluokassaan on sen käyttämä AMD:n Ryzen Embedded R1000 -sarjan järjestelmäpiiri. Kyseessä on ensimmäinen näin pieneen tilaan ahdettu Ryzen-kokoonpano.

Ryzen Embedded R1000 -sarjan prosessorit on varustettu kahdella Zen-ytimellä sekä kolmen Compute Unit -yksikön Vega-grafiikkaohjaimella. 12 watin TDP-arvon perusteella prosessori tukee SMT-teknologiaa, eli se kykenee suorittamaan samanaikaisesti neljää säiettä. Järjestelmäpiirin tukena on 2, 4 tai 8 gigatavua yksikanavaista DDR4-3200-muistia.

Emolevylle on saatu lisäksi mahdutettua yksi täyskokoinen Mini PCIe -liitin (PCIe 2.0, USB 2.0, valinnainen USB 3.1 Gen 2), Intelin i211AT- tai i210IT-verkko-ohjain liittimineen, yksi USB 3.1 Gen 2 Type-C -liitin, HDMI 1.4 -liitin ja kaksi micro-HDMI-liitintä. Koko paketti on saatu mahtumaan 84 x 55 millimetrin kokoiselle emolevylle.

DFI:n uutuutta tuskin tullaan näkemään ikinä kuluttajamarkkinoilla, mutta se on mielenkiintoinen uutuus ns. luottokorttikokoluokan tietokonemarkkinoille.

Lähde: DFI