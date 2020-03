Khronoksen mukaan Vulkanin säteenseurannan toteutus muistuttaa kilpailevien rajapintojen toteutuksia ja tulee soveltumaan sekä reaaliaikaiseen että ns. offline-renderöintiin.

Säteenseuranta on tehnyt vahvasti tuloaan PC-markkinoille NVIDIAn RTX-näytönohjainten julkaisusta lähtien. Nyt avoimista rajapinnoistaan tunnettu Khronos Group on julkaissut kauan odotetun päivityksen Vulkan-rajapintaan.

Khronoksen julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan se on saanut valmiiksi alustavat valmistajariippumattomat säteenseurantalaajennokset Vulkan-rajapinnalle. Tähän asti rajapinta on tukenut kiihdytettyä säteenseurantaa vain valmistajakohtaisin laajennoksin. Järjestön mukaan laajennokset on suunniteltu sopiviksi sekä reaaliaikaiselle että ns. offline-renderöinnille.

Vulkan-rajapinnan alustava säteenseurantatuki rakentuu useammasta erillisestä Vulkan-, SPIR-V- ja GLSL-laajennoksesta, joista osan tukeminen on valinnaista. Sen toteutustapaa kuvataan hyvin samankaltaiseksi jo olemassa olevien säteenseurantatoteutusten kanssa kilpailevilla rajapinnoilla.

Lehdistötiedotteessa on mukana myös joukko kommentteja alan isoilta tekijöiltä, kuten AMD:lta, Imagination Technologiesilta, Inteliltä ja NVIDIAlta, jotka ovat olleet mukana määrittelemässä Vulkan-rajapinnan säteenseurantalaajennoksia. Lisäksi NVIDIAlta on luvassa beeta-ajurit, joissa on alustava tuki Vulkanin uusille säteenseurantalaajennoksille.

Khronos Group ei antanut vielä aikataulua säteenseurantalaajennosten lopullisten määritysten julkaisulle.

Lähde: Khronos