Samsung esittelee Galaxy S23 -mallistonsa helmikuun 1. päivä

Samsung on paljastanut pitävänsä seuraavan Galaxy Unpacked-tilaisuutensa helmikuun 1. päivä. Tilaisuus pidetään San Fransicossa ja striimataan suorana livelähetyksenä kello 20 Suomen aikaa. Tilaisuudessa Samsungin odotetaan esittelevän uuden Galaxy S23 -puhelinmalliston.

Julkaisutapahtuman kiusoitteluvideo ei suoraan paljasta, mitä tilaisuudessa tullaan näkemään, mutta valonheittimillä luodut kolme ympyrää ja Galaxy-teksti eivät jätä juurikaan arvailujen varaan. Valonheittimien ympyrät viitannevat Galaxy S23 -mallien jo vuotaneissa renderöinneissä nähtyihin kolmeen takakameraan.

Renderöintien lisäksi puhelimista on vuotanut dummy-laitemallit, jotka vahvistavat renderöintivuotojen paikkansapitävyyttä ja näyttävät puhelinten suhteellisen koot toisiinsa verrattuna. Lisäksi Twitterin puolella Ice Universe -käyttäjänimellä tunnettu ehti vuotaa S23-mallien kameroita käsittelevät kiusoitteluvideot, mutta valitettavasti twiitit ovat jo poistuneet. Videot kuitenkin mainostivat upeita yökuvia sekä ”megapikseleitä, jotka saavat sinut sanomaan vau (megapixels that’ll make you say wooow)”, mikä liittynee huhuissa S23 Ultraan odotettuun 200 megapikselin pääkameraan.

