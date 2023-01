Y40 on selvää sukua näyttävälle Y60:lle, mutta viistetty etukulma on saanut väistyä pienemmän koon tieltä.

Hyte on täkäläisillä markkinoille vielä varsin tuntematon nim kotelovalmistuksen saralla. Kyseessä on sisarbrändi, jonka takaa löytyy valmistietokoneistaan tuttu iBuyPower. Yhtiön valmiskoneiden edustus Euroopassa on rajoittunut Saksaan, mutta Hytelle se on varmistanut tukevan edustuksen myös Suomessa.

Hyte julkaisi CES 2023 -messujen yhteydessä uuden Y40-kotelon. Y40 jatkaa Y60:n hengessä eikä kotelon vasemmasta etukulmasta löydy näkymät peittävää runkoa, vaan kulma on pelkän lasin peitossa. Karkaistut lasipaneelit peittävät kotelon etupaneelin ja vasemman kyljen, joskin kotelon alaosan virtalähdelokeroon ei katseilla ole asiaa.

Y40 panostaa vahvasti ilmankiertoon ja sen kattoa ja oikeaa kylkeä halkoo ritilät, joiden taakse on helppo asentaa joukko tuulettimia. Myös kotelon takareunasta löytyy ilmalle normaalia enemmän tilaa kulkea ulos kotelosta. Y40 huomioi myös nykypäivän järjettömiin kokoluokkiin kasvaneet näytönohjaimet ja se tukeekin myös neljä korttipaikkaa vievien näytönohjainten asentamista pystyyn, ilman että niiden tuulettimet tukehtuisivat liian lähellä kylkilasia.

Valitettavasti Hyte ei ole listannut Y40:n tarkkoja teknisiä ominaisuuksia sen tuotesivuilla. Koteloon sopii kuitenkin maksimissaan ATX-kokoluokan emolevyt ja sen tilavuus on 50 litraa. Kotelon mukana toimitetaan jopa 422 mm pitkien näytönohjainten pystyasennuksen mahdollistava riser-kaapeli. Tallennustilan osalta tuettuina ovat virallisesti vain yksi 3,5” tai kaksi 2,5” asemaa.

Virtalähteellä sopii olla mittaa maksimissaan 224 mm ja prosessoricoolerilla korkeutta 183 mm. Kotelon mukana tulee kaksi 120 mm:n tuuletinta, mutta siihen voidaan asentaa yhteensä jopa viisi 120 mm:n ja kaksi 140 mm:n tuuletinta. Nestejäähdytyspuolella koteloon sopii asentaa yksi normaalia paksumpi 280 mm:n ja yksi 360 mm:n jäähdytin. Etupaneelissa on yksi USB-C ja kaksi USB-A-liitäntää.

Kotelo saapuu myyntiin välittömästi, mutta toistaiseksi sitä ei ole vielä listattu Hyten eurooppalaisilla kumppaneilla. Yhdysvalloissa kotelon veroton suositushinta on 149,99 dollaria.

Lähde: Hyte