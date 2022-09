Samsung Galaxy S23 ja S23 Plus ensimmäisissä renderöintivuodoissa

Vuotokuvien mukaan Samsung muuttaa ensi vuoden malleihin puhelintensa kamerajärjestelmän muotoilua.

Aiemmin OnePlus 11 Pron renderöintikuvat vuotanut OnLeaks-nimimerkillä tunnettu Steve Hemmerstoffer on jakanut ensimmäiset renderöidyt kuvat ensi vuodelle odotetuista Samsungin Galaxy S23- ja S23 Plus -älypuhelimista.

Aiemmista vuosista tuttuun tapaan laitteet ovat yleisilmeeltään keskenään samanlaisia ja sukunäkö myös kuluvan vuoden S22-mallistoon on nähtävissä. Kamerakokonaisuuden muotoilua on kuitenkin päivitetty ja erillisestä kamerasaarekkeesta on luovuttu. Sen sijaan puhelinten kolme takakameraa lepäävät omina takakuoren pinnan yläpuolelle nousevina linsseinään kuten Galaxy S22 Ultrassa aiemmin tänä vuonna.

Vuotojen mukaan S23 Plussan näyttö on kooltaan kuluvan vuoden mallista tutut 6,6 tuumaa ja Galaxy S23:n puolestaan 6,1 tuumaa. OnLeaksin vuodon mukaan ulkomitat ovat aavistuksen poikkeavat kuin Ice Universe vielä aiemmin ennusti. Galaxy S23 -perusmallin ulkomitoiksi vuoto odottaa 146,3 x 70,8 x 7,6 mm ja S23 Plussan puolestaan 157,7 x 76,1 x 7,6 mm.

Samsungin on huhuissa odotettu käyttävän ensi vuonna mahdollisesti Suomenkin markkinoilla Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiriä oman Exynoksensa sijaan ja myös Qualcomm on vahvistanut tarjoavansa piirejään ensi vuonna entistä suurempaan osaan laitteista. Tarkemmin puhelinten renderöityihin vuotokuviin voit tutustua lähdelinkkien takaa.

Lähde: Smartprix, Digit.in