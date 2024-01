G9 on pienehkö vuosipäivitys nykyiseen, mutta G6 ja G8 tarjoavat jotain oikeasti uutta olemalla yhtiön ensimmäiset litteäpaneeliset OLED-pelinäytöt.

Samsung on avannut pelinsä CES-messujen osalta jo ennakkoon, kuten suurimmilla valmistajilla on enemmän tai vähemmän ollut tapana. Varsinaiset CES 2024 -messut pidetään 9.-12. tammikuuta ja niitä edeltävät ns. ”lehdistöpäivät” kuluvan viikon sunnuntaina 7. tammikuuta.

Samsung julkisti kerralla kolme uutta tai uudistunutta Odyssey OLED -pelinäyttöä, G6:n (G60SD), G8:n (G80SD) ja G9:n (G95SD). Kertauksen vuoksi yhtiön pelinäytöt käyttävät sen omia QD-OLED-paneeleja, jotka poikkeavat rakenteeltaan LG:n W-OLED-paneeleista. Samsungin paneelissa koko näytölle tuotetaan valo sinisillä OLEDeilla, joiden valo muunnettaan Quantum Dot -kerroksella halutuksi.

34-tuumainen lippulaivamalli G9 tarjoaa tuttuun tapaan 5120×1440 resoluution äärileveällä 32:9-kuvasuhteellaan. Näyttö yltää 240 hertsin virkistystaajuudelle ja tarjoaa vaivaisen 0,03 millisekunnin GtG-vasteajan.

Keskimmäinen malli G8 on yhtiön ensimmäinen litteäpaneelinen OLED-pelinäyttö. Sen 32” paneeli tarjoaa 3840×2160 resoluution ja isoveljensä mukaisesti 240 hertsin virkistystaajuuden ja 0,03 ms:n vasteajan.

Pakan pohjimmainen G6 on 27” QHD- eli 2560×1440-resoluution ja on G8:n tapaan litteäpaneelinen. Pienemmän resoluution paneeli yltää sisaruksiaan pykälän korkeammalle 360 hertsin virkistystaajuudelle, mutta vasteajaksi kerrotaan samat 0,03 millisekuntia.

Kaikille kolmelle on yhteistä heijastukset minimoiva OLED Glare-Free -pinnoite ja VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifiointi sekä AMD FreeSync Premium Pro -tuki. Jokaisessa on myös kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, USB-hubi ja DisplayPort 1.4 -sisääntulo. Jokaisen jalusta tarjoaa kallistuksen ja kääntämisen lisäksi korkeussäätöä ja pivotkin on tuettu G9:iä lukuunottamatta.

G8 ja G9 on varustettu uudella Multi Control -ominaisuudella, jonka luvataan helpottavan useamman laitteen käyttöä samalla näytöllä ja mahdollistavan datan siirron tiedostoja tai tekstiä näytön ja Samsungin muiden laitteiden kuten puhelinten ja taulutietokoneiden kanssa. Lisäksi niissä on Samsung SmartThings Hub, joka tosin vaatii erillisen SmartThings-donglen toimiakseen Zigbee- ja Thread-laitteiden kanssa eikä Z-Wavea tueta lainkaan.

