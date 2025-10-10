Samsung on esitellyt tuoreimman ISOCELL HP5 -kamerasensorinsa älypuhelimiin. Kyseessä on 200 megapikselin 1/1,56-tuumainen sensori, joka tuottaa valmistajan mukaan aiempaa tarkempia laajakulmakuvia ja terävämpiä lähennyskuvia.
HP5 pystyy keräämään valoa entistä tehokkaammin, vaikka pikselikoon pienentyessä myös valonkeräyspinta-ala pienenee. Ratkaisuina ongelmaan Samsung hyödyntää teknologioita kuten FDTI (Front Deep Trench Isolation) ja D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate) kasvattaakseen pikseleiden varausta ennen niiden ylikyllästymistä.
Lisäksi HP5 hyödyntää korkean tarkkuuden mikrolinssejä, jotka parantavat valonkeräystä minimoiden sen heijastumisen ja hajautumisen vääriin suuntiin. Tuloksena on tarkkoja ja eläväisiä kuvia sekä valoisassa että hämärässä ympäristössä.
Mukana on tietenkin myös paranneltua tekoälytoiminnallisuutta, sillä HP5:ssä on mm. uusi AI Remosaic -ominaisuus, joka käsittelee jopa 200 MP:n kuvia alle kahdessa sekunnissa.
ISOCELL HP5:n tuotanto on jo käynnistynyt, eli ensimmäiset sensoria hyödyntävät puhelimet lienevät jo nurkan takana.
Lähde: Samsung
