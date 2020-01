Samsungin uutuusnäyttöjen kaarevuus on 1000R, eli jos näytöistä rakennettaisiin rengas sen säde olisi yksi metri.

Suuret valmistajat tulevat sankoin joukoin esittelemään tällä viikolla virallisesti käynnistyvillä CES 2020 -messuilla omia uutuustuotteitaan. Useat tuotteista julkistetaan kuitenkin jo ennen messujen virallista lähtölaukausta, kuten Samsung teki uusien pelinäyttösarjansa kanssa.

Samsungin uusi pelinäyttösarja on nimeltään Odyssey ja se uudistaa yhtiön pelinäyttöjen nimeämiskäytäntöä radikaalisti. Odyssey-sarjaan julkaistaan aluksi kaksi mallia, G7 ja G9, joista ensimmäinen tulee saataville 27- ja 32-tuumaisina malleina ja jälkimmäinen 49-tuumaisena.

Samsungin vastaavan luokan näytöt ovat olleet jo pitkään kaarevia, mutta Odyssey-sarja vie kaarevuuden aivan uusiin ulottuvuuksiin 1000R:n kaarevuudella, kun aiemmin näyttöjen kaarevuus on ollut yleensä 1800R. Aiempaa selvästi terävämmin kaareutuva näyttö on varustettu QLED-tekniikkaa hyödyntävällä VA-paneelilla, jonka luvataan kykenevän yltävän HDR 1000 -sertifiointiin, 1 millisekunnin vasteaikaan ja 240 hertsin virkistystaajuuteen. Näytöt tukevat FreeSync/Adaptive-sync-teknologiaa ja niille ollaan hakemassa G-Sync Compatible -sertifiointia.

G9 on varustettu erittäin leveällä 32:9-kuvasuhteella ja 5120×1440-resoluutiolla, jota Samsung kutsuu nimellä DQHD eli Dual Quad High-Definition. Samsungin aiemmista näytöistä tuttu valaistus näytön takapuolella on edelleen tutulla paikallaan ja siihen voi nyt valita viisi erilaista valaistusefektiä ja 52 eri väriä. Näyttö eroaa massasta muutoinkin kuin erittäin kaarevalla paneelillaan, sillä sen kuoret ovat kiiltävän valkoiset.

G7-malleissa on puolestaan käytössä 2560×1440-resoluutio ja paneelille luvataan vain HDR 600 -sertifikaatti. Näytön takapuolen valaistus on sekin vaatimattomampi, sillä valaistusvaihtoehtoina on vain kaksi kirkkausasetusta ja eri värejä. Uutuutena näytön etupaneelin alareunoille on lisätty uudet kulmikkaat valaistusalueet. G7-mallien kuoret ovat teksturoidut ja väritykseltään mattamustat.

Samsung tuo uudet Odyssey G7- ja G9-näytöt myyntiin maailmanlaajuisesti toisen vuosineljänneksen aikana.

Lähde: Samsung