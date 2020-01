Suunnolta uusi Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää hyödyntävä älykello

Suunto 7 on yrityksen ensimmäinen Wear OS -älykello.

Suomalainen Suunto on julkaissut tänään uuden Suunto 7 -älykellon, joka käyttää Googlen puettaville laitteille suunnattua Wear OS -käyttöjärjestelmää. Suunnon tavoitteena on ollut luoda kello, joka sisältää monipuoliset urheiluominaisuudet ja samalla sopii käytettäväksi myös kiireisessä elämässä.

Näytön kehys on ruostumatonta terästä ja kellon kuori polyamidikomposiittia. Rakenne on iskun-, lian- ja vedenkestävä ja vesitiiviys luvataan 50 metriin asti. Kello käyttää standardimallista 24 mm levyistä ranneketta, joka on saatavilla silikonisena, nahkaisena ja tekstiilisenä.

Kello perustuu Qualcommin Snapdragon Wear 3100 -piiriin ja pyöreä kosketukset tunnistava OLED-näyttö (454 pikseliä halkaisijalla) on suojattu Gorilla Glass -lasilla. Kellon varustukseen kuuluu myös mm. Bluetooth, WiFi, GPS, Glonass, Galileo, NFC, optinen sykemittaus sekä ilmanpaine- ja korkeustietomittari. Kellon litiumpolymeeriakun luvataan tarjoavan yhdellä latauksella jopa 12 tuntia jatkuvaa ulkoharjoittelua GPS-seurannalla, 30 tuntia sisäharjoittelua tai jopa 48 tuntia päivittäiskäyttöä. Pelkässä kellonäyttötilassa ilman älytoimintoja tai yhteyksiä akku kestää jopa 40 päivää.

Urheilupuolen ominaisuuksina kello tulee yli 70 eri urheilutilaa. Tarjolla on myös offline-ulkoilukartat sekä aktiivisuuskartat, joista käyttäjä näkee parhaat harjoittelureitit 15 eri lajille. Harjoitteluhistoria on synkronoitavissa mm. Stravan, Endomondon ja TrainingPeaksin kanssa. Kello on yhteensopiva Android- ja iOS-puhelimien kanssa.

Suunto 7 tulee myyntiin 31. tammikuuta 479 euron suositushintaan. Saataville tulee useita eri runko- ja kehysvärivaihtoehtoja.

Lähde: Suunto