Samsung käyttää Note20 Ultrissa kahta erilaista jäähdytysratkaisua.

Samsungin uusien Galaxy Note20 -huippumallien myynti alkoi viime perjantaina ja laitteet ovat myös päässeet ulkomaisen median purkutyökalujen kohteeksi. Purkuartikkeleistaan tunnettu iFixit avasi sekä Note20:n että Note20 Ultran Yhdysvalloissa myytävät variantit, jotka pitävät sisällään Snapdragon 865+ -järjestelmäpiirin sekä 5G mmWave-antennit.

Huomio kiinnittyy laitteita purkaessa mm. liimattuun kuorirakenteeseen, etenkin Ultra-mallin sisältä merkittävästi tilaa vievään kameratoteutukseen, 5G-modeemi- ja -lähetin-vastaanotinpiirien pääpiirilevyltä viemään tilaan, Samsungille tyypilliseen tapaan puhelimen runkoon liimattuun akkuun sekä taipuisasta materiaalista valmistettuun AMOLED-näyttöön, jonka taustapuolella on lämpöä näyttöön levittävä kuparifolio.

Ihmetystä Note20 Ultrassa viime päivinä herättänyt seikka on jäähdytysratkaisun toteutus, sillä purkuraporteissa laitteesta on löytynyt kahta täysin erilaista jäähdytystoteutusta. Toisessa vaihtoehdossa pääpiirilevyn alla sisärungossa on suurikokoinen kuparinen höyrykammioratkaisu, kun taasen toisessa vaihtoehdossa alumiinirungon ja piirilevyn välissä on ainoastaan kerrostettu grafiittikerros. Toistaiseksi on epäselvää kuinka suuri suorituskykyero toteutustapojen välillä lopulta on.

Ensiarvion mukaan kuparijäähdytys olisi löytynyt vain puhelimen Snapdragon-variantista, mutta sittemmin vastaan on tullut myös grafiittiratkaisulla varustettuja Snapdragon-variantteja. iFixitin arvion mukaan Samsung saattaa käyttää puhelimissaan tarkoituksella kahta erillistä jäähdytysratkaisua järjestelmäpiirien tapaan. Note20-mallien esittelytilaisuudessa elokuun alussa io-tech ei saanut Samsungilta tarkempaa vastausta jäähdytysratkaisun tekniseen toteutukseen liittyen.

iFixit antaa molemmille Note20-malleille korjattavuusarvosanaksi 3/10 pistettä. Plussaa tulee standardimallisten Phillips-ruuvien käytöstä sekä modulaarisista komponenteista. Miinusta liimalla kiinnitetystä akusta, hankalasti vaihdettavasta näytöstä sekä yleisestä liiman käytöstä.

io-techin ensituntumat Note20 Ultrasta voi katsoa videomuodossa täältä. Testiartikkeli on luvassa lähipäivinä, kunhan testijakso saadaan päätökseen.

