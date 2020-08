Xiaomi esitteli oman tuotantovalmiin näytön alle sijoitettavan etukameraratkaisun

Xiaomin mukaan sen tuotantokelpoinen näytön alle sijoitettava etukameraratkaisu edustaa kolmannen sukupolven teknologiaa.

Monet älypuhelinkäyttäjät ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä nykyään selfiekameraratkaisuihin, jotka usein vaativat joko loven näytön yläreunaan tai reiän lähelle näytön ylälaitaa. Osa valmistajista on tuonut korvaaviksi ratkaisuiksi puhelimen rungon sisältä esiin nousevan etukameran tai eteen kääntyvän takakameran, jolloin yksi kameraratkaisu hoitaa sekä etu- että takakameroiden tehtävät.

Monet ovat kuitenkin odottaneet ratkaisuksi jo useaan otteeseen esiteltyjä näytön alle sijoitettavia etukameroita, jotka ottavat kuvan näytön läpi. Ensimmäisenä markkinoille tällaisen ratkaisun kanssa on ehtimässä ZTE, jonka Axon 20 5G tulee olemaan 1. syyskuuta tapahtuvan julkaisun myötä maailman ensimmäinen markkinoille asti päässyt näytön alle sijoitetulla kameraratkaisulla varustettu puhelin.

Nyt Xiaomi on ilmoittanut, että myös se valmistautuu tuomaan markkinoille oman näytön alle sijoitettavan kameraratkaisunsa. Yhtiö on kehittänyt kameroita jo pidempään laboratorioissaan ja sen mukaan sen ensimmäinen massatuotantoon sopiva ratkaisu on kolmannen sukupolven näytön alle sijoitettava kamera.

Sen toteutukseen liittyy vahvasti itse puhelimen OLED-näyttö. Ensimmäisen sukupolven ratkaisuissa tiputettiin pikselitiheyttä käyttämällä neljän pikselin alueella vain yhtä kolmen alipikselin pikseliä ja kolmea läpinäkyvää aluetta, mikä heikensi selvästi näytön tarkkuutta kameran kohdalla. Nyt kolmannen sukupolven ratkaisussa tästä on päästy eroon hyödyntämällä pienempikokoisia alipikseleitä, joiden ympäristö on totutusta mustasta poiketen läpinäkyvä. Koska kyseessä on OLED-näyttö, voidaan pikselit sammuttaa kuvan oton ajaksi täysin, mikä pienentää näytön kuvaan tuomia häiriöitä. Kolmannen sukupolven ratkaisu on näyttöä katsellessa käytännössä huomaamaton, minkä lisäksi se parantaa Xiaomin verrokkikuvien mukaan selvästi kuvien tarkkuutta, kirkkautta ja yleistä laatua.

Xiaomin Weibossa julkaisema video antaa ymmärtää, että yhtiöllä on jo testikäytössä tuotantokelpoinen puhelin kyseisellä kameraratkaisulla, mutta se ei ole vielä kertonut mikä puhelinmalli on kyseessä tai milloin se tulee myyntiin.

