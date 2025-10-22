Galaxy XR tarjoaa käyttäjille koko näkökentän täyttävän Android-kokemuksen.

Samsung on tuoreimmassa Galaxy Eventissään julkaissut Galaxy XR -lasinsa, jotka ovat korealaisvalmistajan vastine Applen Vision Pro -laseille. Niin huvi- kuin hyötykäyttöönkin suunnatut Galaxy XR -lasit hyödyntävät ensimmäisenä tarkoitukseen räätälöityä Android XR -käyttöjärjestelmää ja ne tukevat kaikkia Android-sovelluksia. XR on lyhenne sanoista ”extended reality” eli ”laajennettu todellisuus”. Lasien kehityksessä on ollut mukana Google ja Qualcomm ja ne tukevat natiivisti Googlen Gemini-tekoälyominaisuuksia.

Galaxy XR:ää hehkutetaan tekoälyavusteiseksi apuriksi, jonka käyttö tuntuu luonnolliselta sekä puheella mikrofoniavusteisesti että sisä- ja ulkokameroiden avulla tapahtuvilla silmäseurannalla (neljä kameraa) ja käsieleillä (kuusi kameraa). Lasit seuraavat myös käyttäjän pään liikkeitä ja etäisyyttä huonekaluista ja seinistä. Android XR:lle optimoituja sovelluksia ovat esimerkiksi Google Kartat ja Kuvat, Youtube sekä Circle to Search -hakutoiminto. Viihdekäytössä laseja voi käyttää esimerkiksi silmien eteen avautuvaan videostriimaamiseen tai vaikkapa Android XR -yhteensopiviin peleihin erikseen myytävien Galaxy XR -ohjainten kanssa. Laseihin voi myös heijastaa tietokoneen näytön Galaxy Book -kannettavasta hyötykäyttöä ajatellen.

Tekniikan osalta Galaxy XR:ssä sykkii Qualcommin XR2+ Gen 2 -järjestelmäpiiri sekä 16 gigatavua RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Molempien silmien edessä on Micro-OLED-näytöt 3552 × 3840 pikselin tarkkuudella ja maksimissaan 90 hertsiin yltävällä virkistystaajuudella. Vaakasuuntainen katselualue on 109 astetta. Käyttäjä näkee ulkomaailman riisumatta laseja kahdella korkean tarkkuuden passthrough-kameralla, joiden avulla myös AR-sisällön katselu onnistuu. Lasit tukevat Wi-Fi 7:ää ja Bluetooth 5.4:ää ja langattomassa käytössä niille luvataan 2–2,5 tuntia käyttöaikaa, kun lasit on yhdistetty ulkoiseen akkuun. Itse lasit painavat 545 grammaa ja ne asettuvat päähän otsapehmusteen ja rullalla kiristettävän niskapannan avulla. Laseihin on integroitu myös kaiuttimet korvien kohdille pääpannan molemmin puolin.

Galaxy XR -lasit julkaistaan alkuvaiheessa vain Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa. Lasien suositushinta on 1800 dollaria.

Lähde: Samsung, Google, Tuotesivu