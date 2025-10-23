Marraskuussa kiertoradalle lähetettävässä ensimmäisessä Starcloud-1-satelliitissa on mukana yksi H100-kiihdytin, mutta yhtiön tavotteissa on lopulta jopa 5 gigawatin datakeskus 16 neliökilometrin aurinko- ja jäähdytyspaneelein.

Datakeskuksia rakennetaan tekoälybuumin seurauksena ennätystahtia. Useimpien tutkien alta on kuitenkin päässyt livahtamaan yksi massasta selvästi poikkeava projekti.

NVIDIA on kertonut hiljattain blogissaan Starcloudista, joka kuuluu yhtiön NVIDIA Inception -startup-ohjelmaan. Starcloudin tuleva datakeskus erottuu joukosta selvästi, sillä sen datakeskuksen on tarkoitus löytyä pian maata kiertävältä radalta avaruudesta.

Starcloudin toimitusjohtaja Philip Johnstonin mukaan avaruutta tukee sijoituspaikkana sekä ympäristöystävällisyys että kulut: avaruudessa on saatavilla käytännössä rajaton määrä uusiutuvaa energiaa suoraan Auringosta ja ympäristö kuormittuu vain hetkellisesti, kun datakeskus lähetetään avaruuteen. Hän uskookin, että kymmenen vuoden kuluttua lähes kaikki uudet datakeskukset tullaan rakentamaan avaruuteen.

Starcloudin tuleva satelliittidatakeskus on tarkoitus laukaista kiertoradalle marraskuun aikana. Ensimmäinen eli Starcloud-1-satelliitti on varustettu yhdellä NVIDIAn H100-kiihdyttimellä. Kuvassa näkyvässä avatussa satelliitissa Kooltaan pieneen jääkaappiin verrattava satelliitti tulee painamaan 60 kilogrammaa ja sen kerrotaan tarjoavan jopa 100-kertaisesti GPU-laskentatehoa verrattuna aiempiin avaruudessa toteutettuihin projekteihin.

Datakeskuksen jäähdytys toteutetaan luonnollisesti avaruuden tuomalla kylmyydellä ja säteilemällä lämpöä ulos. Ensimmäisen satelliitin aurinko- ja jäähdytyspaneeleiden koosta ei ole blogissa mainintaa, mutta kuvan perusteella ne mahtuvat satelliitin kylkipaneeleihin. Yhtiön omissa suunnitelmissa on lopulta noin 5 gigawatin datakeskus, jonka jäähdytys- ja aurinkopaneelit olisivat kooltaan jopa 16 neliökilometriä, eli 4 kilometriä suuntaansa. Aika näyttää, onko tavoite realistinen ja miten suuri uhka avaruusromu, asteroidit, meteoroidit ja muut vastaavat ovat massiivisille ja epäilemättä herkille paneeleille.

Lähde: NVIDIA