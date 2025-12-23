Malliston kirkkaimmaksi tähdeksi nostetaan 6K-resoluutioon yltävä, ilman erillisiä laseja 3D-kokemuksen tarjoava Odyssey 3D, mutta saman resoluution saa samassa koossa myös ilman 3D:tä.

Korealaisjätti Samsung ei ole malttanut odottaa seuraavan tekniikkavuoden käynnistäviä CES 2026 -messuja, vaan päättänyt julkistaa vuoden 2026 Odyssey-malliston ensimmäisen aallon jo nyt. Odyssey 2026 -mallistoon lukeutuu tässä vaiheessa yhteensä viisi näyttöä, mutta CES-messuilla niitä on luvassa vielä lisää.

Uuden malliston huippumalli on ehdottomasti 32-tuumainen Odyssey 3D (G90XH), joka tarjoaa ensimmäisenä maailmassa 6K-resoluution ja ilman erillislaseja toimivan 3D-kuvan. 6144×3456-resoluution IPS-paneeli yltää 165 hertsin virkistystaajuuteen ja Dual Mode -tilassa ”3K”-resoluutiolla 330 hertsiin. Näyttö osaa myös seurata silmien liikkeitä ja muuntaa 2D-sisältöä kolmiulotteiseksi.

Odyssey OLED G8 (G80SH) on yhtiön uusi 3840×2160-resoluution ja 240 hertsin virkistystaajuuden tarjoava QD-OLED-pelinäyttöä. Sen luvataan olevan heijastusvapaa, DisplayHDR True Black 500 -sertifioitu ja tukevan HDR10+ Gaming -standardia. Näyttö on varustettu uuden malliston kattavimmalla liitinvalikoimalla, sillä mukana ovat HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (UHBR20) ja USB-C 98 watin USB-PD-tuella.

LCD-puolen Odyssey G8 -perhe päivittyi kahdella mallilla: 32” 6K-resoluution G8 (G80HS) ja 27” 5K-resoluution G8 (G80HF). Ensin mainitun 6144×3456-resoluution IPS-paneeli yltää 3D-mallin tavoin 165 hertsiin ja Dual Moden avulla ”3K”-resoluutiolla 330 hertsiin. Jälkimmäisen pienempään IPS-paneeliin on mahtunut 5120×2880-resoluutio ja virkistystaajuudeksi luvataan natiiviresoluutiolla 180 ja Dual Modella 1440p-resoluutiolla 360 hertsiä.

Viimeinen uudesta viisikosta on Odyssey G6 (G60H). 27” 2560×1440-resoluution IPS-näytöllä varustettu näyttö yltää jopa 600 hertsin virkistystaajuuteen natiiviresoluutiollaan ja Dual Moden avulla 720p-resoluutiolla jopa 1040 hertsiin asti. Odyssey G6 ja G8 ovat FreeSync Premium Pro- ja G-Sync Compatible -yhteensopivia.

Lähde: Samsung