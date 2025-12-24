Testasimme pikaisesti Samsungin Galaxy S25 FE -älypuhelimen.

io-tech julkaisee vielä yhden artikkelin aivan joulun kynnyksellä, sillä toimituksen testissä vieraili pikaisesti Samsungin syyskuussa julkaistu Galaxy S25 FE -älypuhelin. Kyseessä on suositushinnaltaan 799 euron lähtöhintainen laite, joka tarjoaa mm. Exynos 2400 -järjestelmäpiirin, kolmoistakakameran ja valmistajan oman One UI 8 -käyttöliittymän, jolle on luvattu kiitettävät 7 & 7 vuotta käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja tietoturvakorjauksia.

FE- eli Fan Edition -mallit ovat jo jonkin aikaa tarjonneet Samsungin kalleimpien laitteiden ydinominaisuuksia hieman karsittuun hintaan. Puhelimen edeltäjämalli oli viime vuonna julkaistu Galaxy S24 FE.

Lue artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S25 FE