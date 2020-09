Samsung julkaisi S20-sarjaan edullisemmat Galaxy S20 FE 4G- ja S20 FE 5G -älypuhelimet

Galaxy S20 FE -sarja on suunniteltu tuomaan lippulaivaluokan käyttökokemuksia edullisempaan hintaluokkaan.

Samsung on pitänyt tänään verkossa Galaxy Unpacked for Every Fan -julkaisutapahtuman. YouTubessa katsottavana olevassa livestreamissa esiteltiin uusi Galaxy S20 FE eli ”Fan Edition”.

Samsungin mukaan Galaxy S20 FE:n on tarkoitus tarjota sarjan faneille lippulaivatason kokemuksia edullisempaan hintaan tekemällä kompromisseja puhelimen vähemmän tärkeinä pidettyjen ominaisuuksien osalta. Tällä kertaa järjestelmäpiirin määrää lisäksi puhelimen tarkempi malli, ei markkina-alue.

Galaxy S20 FE:stä tulee saataville sekä 4G- että 5G-mallit. 4G-mallissa on käytössä yhtiön oma Exynos 990 -järjestelmäpiiri 6 gigatavun muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla sekä LTE-modeemi, kun 5G-mallissa käytetään Qualcommin Snapdragon 865 -järjestelmäpiiriä, 8 Gt muistia ja 128 tai 256 Gt -tallennustilaa sekä X55-5G-modeemia. Muilta osin puhelimet ovat identtisiä keskenään.

S20 FE -mallit rakentuvat 6,5-tuumaisen SuperAMOLED-näytön ympärille, mutta näytön resoluutiota on tiputettu muun S20-sarjan 3200×1440:stä 2400×1080:ksi. Kompromissi on kuitenkin verrattain pieni, sillä näyttö tukee 120 hertsin virkistystaajuutta, jota käyttääkseen muun S20-sarjan pitää tiputtaa resoluutionsa samalle FullHD+-tasolle.

Takakamerassa on sama 12 megapikselin pääsensori, mutta telekameran sensori on vaihdettu 64 megapikselistä 8 megapikseliseen. Ultralaajakulmakamera on edelleen 12 megapikselin tarkkuudella, mutta sen sensori on vaihdettu 1,4 µm:n pikseleitä käyttäneestä 1,12 µm:n pikseleitä käyttävään malliin. Näytön rei’ittävä etukamera on puolestaan päivitetty S20- ja S20 5G -malleihin nähden järeämpään 32 megapikselin sensoriin. Puhelimiin on lisäksi lisätty 3,5 mm:n kuulokeliitin.

Galaxy S20 FE 4G:n ja 5G:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 159,8 x 74,5 x 8.4 mm

Paino: 190 grammaa

6,5” SuperAMOLED -näyttö, 20::9, 2400×1080, HDR10+, 120 Hz

Järjestelmäpiiri 4G: Samsung Exynos 990 -järjestelmäpiiri (2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,5 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55, Mali-G77 MP11) 5G: Qualcomm Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri (1x 3,0 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585 (Gold), 4x 1,8 GHz Kryo 585 (Silver), Adreno 650)

Muisti ja tallennustila: 4G: 6 Gt RAM-muistia, 128 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSDXC-korttipaikka (jaettu toissijaisen SIM-kortin kanssa) 5G: 8 Gt RAM-muistia, 128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSDXC-korttipaikka (jaettu toissijaisen SIM-kortin kanssa)

Modeemi ja SIM: 4G: LTE, Dual-SIM (jaettu microSDXC-korttipaikan kanssa) 5G: 5G alle 6 GHz:n taajuuksilla, X55-modeemi, Dual-SIM (jaettu microSDXC-korttipaikan kanssa)

WiFi 6, BT 5.0, GPS, Glonass, Galileo, BDS, NFC

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1/1.76” sensori, 1,8 µm pikselikoko, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS 8 megapikselin telekamera, 1/4,5” sensori, 1,0 µm pikselikoko, f/2.0, PDAF, OIS, 3x optinen zoom 12 megapikselin ultralaajakuilmakamera, 1/3,0” sensori, 1,12 µm pikselikoko, f/2.2, 123° näkökenttä

Etukamera: 32 megapikseliä, 1/2.74” sensori, sensori, 0,8 µm pikselikoko, f/2.0

IP68-suojaus, Sormenjälkilukija näytön alla, 3,5 mm kuulokeliitäntä, 32-bit / 384 kHz AKG:n virittämä äänentoisto

4500 mAh akku, USB Type-C 1.0, 25W pikalataus, 15W langaton pikalataus, 4,5W käänteinen langaton lataus

Android 10 / One UI 2.5

Galaxy S20 FE 4G ja 5G saapuvat ennakkomyyntiin tänään ja varsinaiseen myyntiin ne saapuvat 2. lokakuuta. 4G-malli on hinnoiteltu 679 euroon ja 5G-malli 128 Gt:n tallennustilalla 779 euroon. 5G-malli 256 Gt:n tallennustilalla saapuu myyntiin myöhemmin. Saatavilla olevat värivaihtoehdot puhelimille ovat Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ja Cloud White.

Puhelimen 1. lokakuuta mennessä ennakkotilanneet voivat lunastaa itselleen 2,90 euron lisämaksusta Galaxy Fit2 -aktiivisuusranneke tai 3 kuukauden Xbox Game Pass Ultimate -tilaus ja MOGA XP5-X -peliohjain.

Lähde: Samsung lehdistötiedote, Galaxy Unpacked for Every Fan @ YouTube