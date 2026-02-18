Uuden Galaxy-malliston muodostavat Book6, Book6 Pro ja Book6 Ultra.

Samsung on julkaissut jo useamman vuoden ikään ehtineeseen Galaxy Book -mallistoonsa uudet Book6-sarjan kannettavat tietokoneet Intelin tuoreilla kolmannen sukupolven Core Ultra -prosessoreilla varustettuna, kun taas edellisessä Book5-mallistossa raksuttivat toisen sukupolven Core Ultrat. Lisäksi Book6-mallistossa on edeltäjästään paranneltu komponenttien jäähdytysrakenne. Uutuuksia on jälleen tarjolla perusmallina sekä Pro- ja Ultra-variantteina. Mallisto pyörittää Windows 11 Home -käyttöjärjestelmää.

Mallisto on valittavissa useilla eri konfiguraatioilla, mutta parhaimmillaan ykköstykki Book6 Ultra on varustettu Core Ultra X9 -prosessorilla, 64 gigatavun RAM-muistilla ja 2 teratavun SSD-tallennustilalla. Ultra-malleissa on lisäksi erillinen RTX-mobiilinäytönohjain (5070/5060). Ultran kosketusnäytössä on 16-tuumainen AMOLED-paneeli korkealla 1800p-tarkkuudella. 80 wattitunnin akku tukee 140 watin latausta ulkoisen virtalähteen mallilla, ja tarjolla on mm. kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää.

Välimallin Book6 Pro taas on varustettu korkeintaan Core Ultra X7:llä, 32 Gt:n RAM-muistilla ja 1 Tt:n SSD-tallennustilalla, eikä siinä ole erillisnäytönohjainta, vaan se luottaa mallista riippuen integroituun Intel Arc Graphics- tai Intel Graphics -grafiikkasuorittimeen. Prosta on valittavissa 16- ja 14-tuumaiset kokovariantit, niin ikään kosketusmallisella AMOLED-näytöllä. Kapasiteetiltaan 78 (16″) tai 67 (14″) Wh:n akku tukee 65 W:n latausta, ja myös Prossa on kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää.

Edullisimmassa Book6:ssa raksuttaa parhaimmillaan Core Ultra 7, jonka kaveriksi saa RAM-muistia ja tallennustilaa niin ikään korkeintaan 32 Gt ja 1 Tt. Grafiikasta vastaa integroitu Intel Graphics -grafiikkasuoritin. Myös perusmalli on valittavissa 16- ja 14-tuumaisena ja sen näyttöpaneeli on IPS-tyyppiä 1200p-tarkkuudella, 16 tuuman variantin tarjotessa kosketusnäyttömahdollisuuden. Akun kapasiteetti on 61 Wh ja se tukee 45 W:n latausta. Perusmallista ei löydy Thunderbolt 4 -tukea.

Galaxy Book6 -kannettavat tulevat myyntiin 11. maaliskuuta hopean ja harmaan väreissä. Samsung on ilmoittanut mallistolle seuraavat suositushinnat:

Galaxy Book6 Ultra (16″) – alkaen 3 699 €

Galaxy Book6 Pro (16”) – alkaen 1 899 €

Galaxy Book6 Pro (14”) – alkaen 1 799 €

Galaxy Book6 (16” kosketusnäyttö) – alkaen 1 299 €

Galaxy Book6 (16”) – alkaen 1 249 €

Galaxy Book6 (14”) – alkaen 1 149 €

Lähde: Samsung