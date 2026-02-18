Phisonin toimitusjohtaja pelkää etenkin edullisimpia muisteja käyttäviä tuotteita valmistavien yritysten puolesta, sillä esimerkiksi televisioissa suositun 8 Gt:n eMMC:n hinta on noussut jopa yli 13-kertaiseksi vuodessa.

Muistikriisi on hilannut muistien hinnat moninkertaisiksi lyhyessä ajassa. Vaikka Saksassa onkin nähty jo pieniä merkkejä paremmasta, ei tässä vaiheessa voida vielä huokaista helpotuksesta ja taputella kriisiä menneen talven lumiksi.

Nyt tilanteeseen on ottanut kantaa myös SSD-asemien ohjainpiireistä parhaiten tunnetun Phisonin toimitusjohtaja Chien Chen Pang. Pang on varoittanut taiwanilaisen Era News –palvelun haastattelussa muistien ja NAND-piirien akuutin pulan johtavan mahdollisesti lukuisten kuluttajaelektroniikkaan keskittyneen yrityksen alasajoon vuoden loppuun mennessä.

Pangin mukaan erityisessä vaarassa ovat kustannustehokkaita ja vähämuistisia elektroniikkatuotteita, kuten Wi-Fi-reitittimet, edulliset äly-TV:t ja TV-boksit, valmistavat yritykset. Hän nostaa esimerkiksi monissa televisioissa käytetyn 8 Gt:n eMMC-piirin, jonka hinta on noussut vuodessa jopa yli 13-kertaiseksi – 1,5 dollarista 20 dollariin – ja millainen vaikutus tämänkaltaisella nousulla on edullisen hintaluokan tuotteisiin.

Toinen ongelma koskee piirien saatavuutta. Muistivalmistajat ovat myyneet omat kapasiteettinsa jo vuosiksi eteenpäin, eikä NAND-piirien puolella tilanne vaikuta sen paremmalta. Jopa perinteisten kiintolevyjen puolella tilanne näyttää synkältä ja Western Digitalkin ilmoitti vastikään myyneensä koko kuluvan vuoden tuotantonsa jo ennakkoon ja ilmeisesti se menee käytännössä täysin yhtiön seitsemälle suurimmalle asiakkaalle. Lisäksi WD kertoo tehneensä yhden näistä asiakkaista kanssa sopimuksen myös ensi vuoden kiintolevykaupoista ja toisen kanssa myös vuoden 2028 kattavan sopimuksen.

Lähde: TechPowerUp Uutiskuva on luotu hyödyntäen tekoälymallia