Moderneja rajapintoja tukevan näytönohjaimen suorituskyky 3DMarkeissa on kenties tyydyttävää, mutta pelipuolella kurottavaa riittää senkin edestä ja povatussa hinnassakin olisi selvästi tarkistamisen varaa.

Kiinalainen Lisuan Tech julkaisi TrueGPU-arkkitehtuurin ja siihen perustuvan G100-piirin viime vuoden elokuussa. Kuluvan vuoden maaliskuussa yhtiö kehaisi siihen perustuvan Lisuan Extreme LX 7G106 -näytönohjaimen saapuvan myyntiin 18. kesäkuuta. 7G106 saattaa jäädä kuitenkin sisäiseksi tarkenteeksi, sillä myyntipakkauksessa komeilee sen sijasta 7G100.

Lisuan Techin G100-piiri tukee suoraan moderneja rajapintoja, kuten DirectX 12, mutta säteenseurantaa se ei tue. Näytönohjaimelle on kuitenkin luvattu heti julkaisuun tuki lukuisille AAA-luokan peleille, kuten Cyberpunk 2077, mikä tekee siitä poikkeuksellisen, kun puhutaan kiinalaisten itse kehittämistä näytönohjainarkkitehtuureista.

Teoreettisten lukujen mukaan LX 7G100 tarjoaa käyttöön 24 TFLOPSin edestä FP32-laskentavoimaa, mikä asettaisi sen teoriassa Radeon RX 9060 XT:n ja GeForce RTX 5060 Ti:n tasolle. Lisuan Techin omien itse G100-piirin julkaisussa kertomien lukemien mukaan 3DMarkeissa se yltäisi suurin piirtein RTX 4060:n tasolle ja Geekbench 6:n OpenCL-testissä noin 10 % sitä paremmin.

Vaikka näytönohjaimet eivät ole vielä myynnissä, on nimimerkki Chaowanke saanut näytönohjaimen jo käsiinsä ja ajanut sillä testejä. Chaowanken testien mukaan suorituskykylukemat eivät vastaa kuitenkaan luvattuja, vaan esimerkiksi RTX 4060 on 3DMark-testistä riippuen 15-78 % nopeampi, kuin LX 7G100. 78 %:n ero löytyy kuitenkin vain ainoasta Vulkan-rajapinnalla ajetusta testistä, mikä viittaa eron mahdollisesti johtuvan vielä keskeneräisistä ajureista. Siinäö missä Steel Nomadin Vulkan-versiossa suorituskykyero oli 78 % RTX 4060:n eduksi, oli saman testin DirectX 12 -versiossa eroa vain 15 %. Löydät kaikki 3DMark-vertailut yllä olevasta taulukosta.

Pelitestit Chaowanke ajoi 1080p-resoluutiolla vaihtelevin asetuksin. Löydät listan peleistä, asetuksista ja suorituskyvystä yllä olevasta taulukosta. Lisuan Tech ei ole luvannut mitään tarkkoja suorituskykylukuja näytönohjaimelleen peleissä ja hyvä niin, sillä luvut ovat kaukana 3DMarkeista. GeForce RTX 4060 peittoaa LX 7G100:n pelistä pienimmilläänkin lähes 88 %:n erolla ja suurimmillaan ero on jopa 4,75-kertainen. Myös vertailut Intelin Arc B580- ja AMD:n Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimeen ovat yhtä tylyä luettavaa.

Lisuan Tech LX 7G100 Founders Edition -näytönohjaimen hinnaksi odotetaan VideoCardzin mukaan noin 3300 yuania, mikä tarkoittaisi suoraan käännettynä vajaata 420 euroa. Suomessa samaan hintaluokkaan saa mm. selvästi tehokkaamman Radeon RX 9060 XT:n tai GeForce RTX 5060 Ti:n.

