Samsung julkisti terveysominaisuuksiin panostavat Watch6-sarjan älykellot

Watch6-series palaa vanhaan tuttuun nimeämismalliin perus- ja Classic-malleillaan, mutta muilla osa-alueilla suunta on ollut eteenpäin terveysominaisuudet kärjessä suunnitelluissa uutuuksissa.

Samsung julkisti tänään Koreassa pidetyssä Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan paitsi uudet puhelimet, myös uudet älykellot. Galaxy Watch6 -sarjan myötä yhtiö on palannut vanhaan malliin, jossa rinnan ovat perusmalli ja Classic, ei Pro.

Samsung on keskittynyt uusissa Galaxy Watch6 ja Watch6 Classic -älykelloissaan etenkin terveysominaisuuksiin. Tässä sukupolvessa on keskitytty etenkin unen aikaiseen seurantaan ja unen laadun parantamiseen. Sleep Score Factors -pisteytys rakentuu paitsi nukutusta ajasta, unisykleistä, hereilläoloajasta kuin fyysisestä ja henkisestäkin palautumisesta. Pidemmällä seurannalla se myös neuvoo, milloin käyttäjän kannattaa mennä mittausten mukaan nukkumaan ja muita vastaavia vinkkejä. Naisille lisäarvoa tuo ihon lämpötilamittauksiin perustuva kuukautissyklien seuranta.

Kuntoiluominaisuuksissa uusi Personalized Heart Rate Zone arvioi käyttäjälle sopivimmat sykealueet ja sen myötä osaa neuvoa eri intensiteettisiä juoksuohjelmia. Se auttaa myös asettamaan realistiset tavoitteet kehon kykyjen puitteissa. Mikäli treenatessa tai muuten sattuisi kaatumaan, auttaa kellon Fall Detection -ominaisuus hälyttämään tapahtumasta automaattisesti joko hätäkeskukseen tai valitulle yhteystiedolle.

Vaikka kellot on suunniteltu terveysominaisuudet edellä, ei muotoiluakaan ole unohdettu. Sen kehykset on saatu aiempia ohuemmiksi ja näyttöä suuremmaksi ja näytön katseluala onkin kasvanut jopa 20 %. Kelloille on kehitetty joukko uusia interaktiivisia kellotauluja ja niiden rannekkeet ovat helposti vaihdettavissa toisiin. Sovelluspuolella kellolla voi ohjata esimerkiksi Galaxy Z Flip5:n kameraa etänä ja Find My Phone -ominaisuus on varustettu nyt karttatuella.

Galaxy Watch6 ja Watch6 Classicin tekniset ominaisuudet:

Mitat ja paino: Watch6 40 mm: 38,8 x 40,4 x 9 mm, 28,7 g Watch6 44 mm: 42,8 x 44,4 x 9 mm, 33,3 g Watch6 Classic 43 mm: 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52 g Watch6 Classic 47 mm: 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59 g

Näyttö: Watch6 40 mm & Classic 43 mm: 1,3” 432×432 SuperAMOLED Watch6 44 mm & Classic 47 mm: 1,5” 480×480 SuperAMOLED

Järjestelmäpiiri ja muistit: Exynos W930 (tuplaydin, 1,4 GHz), 2 Gt RAM, 16 Gt tallennustilaa

Akku: Watch6 40 mm & Classic 43 mm: 300 mAh Watch6 44 mm & Classic 47 mm: 425 mAh

Yhteydet: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, LTE (vain LTE-malleissa)

Kestävyys: 5ATM- ja IP68 -suojaukset, MIL-STD-810H

Ohjelmisto: WearOS (4) Powered by Samsung, OneUI Watch5

Samsung Galaxy Watch6 40 mm tulee myyntiin grafiitin ja kullan väreissä ja 44 mm versio grafiitin ja hopean väreissä, kun Watch6 Classic -kelloilla vaihtoehtoina ovat musta ja hopea. Kellojen ennakkomyynti käynnistyy heti ja varsinainen myynti 11. elokuuta. Ennakkotilaajat saavat kaupantekijäisiksi Galaxy Buds2 -kuulokkeet.

Galaxy Watch6:n suositushinnat ovat Suomessa 40 mm -mallille 319 euroa BT-versiona ja 369 euroa 4G-versiona, kun kookkaampi 44 mm kustantaa 349 tai 399 euroa versiosta riippuen. Watch6 Classicin suositushinnat lähtevät puolestaan 43 mm -mallin 419 eurosta BT-versiolle ja 469 eurosta 4G-versiolle ja päättyvät 47 mm:n 449 ja 499 euroon.

Lähde: Lehdistötiedote