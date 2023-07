Samsung julkisti uudet taittuvanäyttöiset Galaxy Z Flip5 ja Fold5 -älypuhelimet

Samsungin uusimman sukupolven taittuvissa on keskitytty erityisesti uuteen saranamekanismiin, uuteen järjestelmäpiiriin sekä Flip5-mallissa uuteen merkittävästi suurempaan kansinäyttöön.

Samsung on esitellyt tänään kotimaassaan Koreassa järjestetyssä Unpacked-julkaisutilaisuudessa uudet taittuvanäyttöiset Galaxy Z Flip5 ja Fold5 -älypuhelimet. Kyseessä on seuraajat viime vuoden elokuussa julkaistuille Flip4- ja Fold4-malleille. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Samsung järjestää Unpacked-tapahtuman omalla maaperällään Koreassa.

Kalliimpi erityisesti tehokäyttäjille suunnattu Galaxy Z Fold5 -malli on pysynyt ulkoisesti lähes identtisen näköisenä edeltäjäänsä nähden, mutta käytännön tasolla fyysiset mitat ovat pienentyneet uudistuneen saranarakenteen ansiosta ja myös paino on pudonnut 10 grammalla. Uuden saranarakenteen merkittävänä etuna laitteen puoliskojen väliin jäävä rako on pienentynyt ja se on nyt kooltaan tasainen.

Näyttöjen koot ja tekniset ominaisuudet ovat pysyneet pääosin samoina. Avattuna edelleen 7,6-tuumaisen taittuvan sisänäytön maksimikirkkauden kerrotaan tosin parantuneen noin 30 %:lla. Ulkonäyttö on edelleen 6,2-tuumainen Laitteen sisälle on päivitetty uusimman sukupolven Snadragon 8 gen 2 -piiri, jonka jäähdytystä on parannettu entistä suurikokoisemmalla höyrykammiolla. Myös muistivaihtoehtoja on viilattu ja malliston huipulle on nyt tarjolla teratavun variantti.

Kamerat, akku ja latausominaisuudet ovat pysyneet identtisinä edeltäjämallista. Ohjelmistopuolella Samsung mainostaa lisänneensä One UI 5.1.1 -käyttöliittymäänsä mm. uusia sovellusten moniajoa tehostavia ominaisuuksia. Päivitystuki on molemmissa uusissa Galaxy Z -malleissa tuttu 4 & 5 vuotta.

Samsung Galaxy Z Fold5:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: avattuna 129,9 x 154,9 x 6,1 mm suljettuna 67,1 x 154,9 x 13,4 mm

Paino: 253 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2

IPX8

7,6″ taittuva Dynamic AMOLED 2X -näyttö, 2176 x 1812, 374 PPI, 21,6:18, 1-120 Hz adaptiivinen, 1750 nit (piikki)

6,2″ Dynamic AMOLED 2X -kansinäyttö, 2316 x 904, 402 PPI, 23.1:9, 48-120 Hz adaptiivinen

Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5X RAM-muistia

256, 512 tai 1024 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1,0 um pikselikoko), f1.8, Dual Pixel AF, OIS, 85˚ 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 123˚ 10 megapikselin telekamera (1,0 um pikselikoko), f2.4, PDAF, OIS, 36˚, 3x zoom pääkameraan nähden

Etukamerat Etupuolella: 10 megapikselin etukamera (1,22 um pikselikoko), f2.4, 85˚ Sisäpuolella: 4 megapikselin etukamera näytön alla (2.0 um pikselikoko), f1.8, 80˚

4400 mAh akku, USB-C, 25 watin pikalataus, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 13, One UI 5.1.1, 4 Android-versiopäivitystä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia

Pienempi ja edullisempi ”simpukkamallinen” Flip5 on ottanut suurimman kehitysaskeleensa kansinäyttönsä osalta, jonka koko on kasvanut 1,9 tuumasta 3,4 tuumaan ja samalla kuvasuhde on muuttunut merkittävästi kapeasta kaistaleesta suuren osan laitteen kannesta peittävään neliskanttiseen muotoon. Samsung on monipuolistanut laitteen käyttömahdollisuuksia uuden kansinäytön kautta ja tarjolla on laajempia widget-näkymiä, ilmoitusten tarkistusmahdollisuus, mahdollisuus vastata viestehin näppäimistöllä, kamerankäyttömahdollisuus sekä mahdollisuus käyttää rajallista määrää yhteensopivia sovelluksia (kartat, viestit, Netflix, YouTube).

Samsung käyttää myös Flip5:ssä uudistettua saranarakennettaan, joka mahdollistaa näyttöpaneelin pisaran muotoisen taipumisen saranarakenteen sisällä puhelimen ollessa suljettuna. Sen ansiosta laitteen puoliskojen väliin ei jää enää epätasaista rakoa ja laite on suljettuna entistä ohuempi.

Muita merkittävämpiä teknisiä päivityksiä ovat ajantasainen Snapdragon 8 gen 2 -järjestelmäpiiri, Perusmallissa on nyt 128 Gt:n sijaan 256 Gt tallennustilaa. 6,7-tuumainen taittuva sisänäyttö, akku ja latausominaisuudet ovat pysyneet paperilla muuttumattomina viime vuodesta. Kamerarauta on samaa kuin edeltäjässä, mutta Samsung kertoo parantaneensa kamerasuorituskykyä prosessoinnin, tekoälyn ja ohjelmiston saralla.

Samsung Galaxy Z Flip5:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: avattuna 71,9 x 165,1 x 6,9 mm suljettuna 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

Paino: 187 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2

IPX8

6,7″ taittuva Dynamic AMOLED 2X -näyttö, 2640 x 1080, 22:9, 1-120 Hz adaptiivinen

3,4″ Super AMOLED -kansinäyttö, 720 x 748, 306 PPI, 60 Hz

Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5X RAM -muistia

256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Kaksoiskamerajärjestelmä: 12 megapikselin pääkamera (1,8 um pikselikoko), f1.8, Dual Pixel AF, OIS, 83˚ 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 123˚

10 megapikselin etukamera (1,22 um pikselikoko), f2.4, 85˚

3700 mAh akku, USB-C, 25 watin pikalataus, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 13, One UI 5.1.1, 4 Android-versiopäivitystä, 5 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy Z Flip5 -mallin hinnat alkavat 256 Gt muistiversion 1249 eurosta ja 512 Gt versio kustantaa 1369 euroa. Fold5:n hinnat alkavat 256 Gt version 1979 eurosta ja runsaammista muistivaihtoehdoista joutuu kustantamaan 2099 (512 Gt) ja 2349 euroa (1 Tt). Laitteiden ennakkomyynti alkaa välittömästi ja ne tulevat saataville 11. elokuuta.

Lähde: lehdistötiedote