Samsung julkisti uudet Galaxy Tab S9 -taulutietokoneet

Tuttuun tapaan perusmallista, Plussasta ja Ultrasta rakentuva perhe on nyt varustettu mallista riippumatta AMOLED-näytöllä ja IP68-suojauksella, mutta muutoin päivitykset jäivät maltillisiksi.

Samsung julkisti tänään Koreassa pitämässään Galaxy Unpacked -tilaisuudessa paitsi taittuvanäyttöisiä puhelimia ja kelloja, myös uusia taulutietokoneita. Samsung Galaxy Tab S9 -perhe ei juuri yllätyksiä tarjoile, mutta mukaan mahtuu silti tervetulleita päivityksiä.

Koko perheelle yhteistä on päivitys Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy -järjestelmäpiiriin, joka toimii normaalia 8 Gen 2:sta korkeammilla kellotaajuuksilla. Piirin jäähdytys on varustettu höyrykammiolla lämmönsiirron tehostamiseksi. Lisäksi uutta on koko sarjan ja S-Penin kattava IP68-luokitus sekä näytön alle siirretty sormenjälkilukija.

S-Pen on nyt päivitettävissä Creator Edition -versioon, jossa on mukavammaksi teksturoitu pinta sekä laajempi kallistustuki kynän kärjellä. Yhteistä koko Galaxy Tab S9 -perheelle on myös kattava neljän vuoden käyttöjärjestelmä- ja viiden vuoden tietoturvapäivitystuki.

Kenties merkittävimmän päivityksen on saanut osakseen perusmalli Galaxy Tab S9, jonka näyttö on vaihdettu LCD:stä Dynamic AMOLED 2X:ään. 11-tuumaisen näytön resoluutio on 2560×1600 ja se tukee vaihtelevaa virkistystaajuutta 60-120 hertsin alueella. Myös muiden mallien näytöt ovat samaa Dynamic AMOLED 2X -sarjaa HDR10+-tuella, mutta korkeammin resoluutioin ja joka mallissa on käytössä 16:10-resoluutio, joskin Ultrassa etukamera rikkoo yhden sivun.

Mediaominaisuuksiin painottavassa sukupolvessa on uudistetut 20 % aiempaa suuremmin kaiuttimin varustettu AKG:n äänentoisto Dolby Atmos -tuella.

Galaxy Tab S9 -perheen tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: Tab S9: 165,8 x 254,3 x 5,9 mm, 496 (Wi-Fi) tai 500 grammaa (5G) Tab S9+: 185,4 x 285,4 x 5,7 mm, 581 (Wi-Fi) tai 586 grammaa (5G) Tag S9 Ultra: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, 732 (Wi-Fi) tai 747 grammaa (5G)

Näyttö: Tab S9: 11” 2560×1600 AMOLED, 16:10, HDR10+, 60-120 Hz Tab S9+: 12,4” 2800×1752 AMOLED, 16:10, HDR10+, 60-120 Hz Tab S9 Ultra: 14,6” 2960×1848 AMOLED, 16:10, HDR1+. 60-120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: Tab S9: 8 + 128 Gt / 12 + 256 Gt, microSD (max 1 Tt) Tab S9+: 12 + 256 Gt / 12 + 512 Gt, microSD (max 1 Tt) Tab S9 Ultra: 12 + 256 Gt / 12 + 512 Gt / 16 + 1024 Gt, microSD (max 1 Tt)

Kamerajärjestelmät: Tab S9: takana 13 megapikselin kamera, edessä 12 MP ultralaajakulma Tab S9+: takana 13 megapikselin kamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma, edessä 12 MP ultralaajakulma Tab S9 Ultra: takana 13 megapikselin kamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma, edessä 12 MP selfiekamera ja 12 MP ultralaajakulma

Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, 5G-mallissa 5G-tuki

Neljän kaiuttimen AKG-äänentoisto, Samsung Knox

Akku: 45 watin pikalataus Tab S9: 8400 mAh Tab S9+: 10 090 mAh Tab S9 Ultra: 11 200 mAh

Android 13, OneUI 5.1.1

Koko Galaxy Tab S9 -perhe tulee saataville beigenhopeisena sekä grafiitin harmaana. Galaxy Tab S9:n hinta on konfiguraatiosta riippuen 949-1299 euroa, Tab S9+:n 1199-1549 euroa ja Tab S9 Ultran 1449-2099 euroa.

Samsung Galaxy Tab S9 -perheen ennakkomyynti alkaa välittömästi ja varsinainen myynti 10. elokuuta. Ennakkotilaajat saavat kaupantekijäisiksi Book Cover Keyboard Slim -näppäimistökuoren.

Lähde: Lehdistötiedote