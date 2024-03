Samsung julkisti uudet keskihintaiset Galaxy A35- ja Galaxy A55 -älypuhelimensa

Galaxy A55 on saanut alumiinirungon, suuremman näytön ja uuden järjestelmäpiirin. A35:ssä uudistukset ovat pienempiä.

Samsung on odotusten mukaisesti julkaissut tänään uudet keskihintaiset Galaxy A35- ja A55-älypuhelimensa. Kyseessä on suorat seuraajamallit vuosi sitten julkaistuille A34- ja A54 -malleille. Kyseiset mallit ovat edustaneet viime vuosina yhteensä noin kymmentä prosenttia Suomen älypuhelinmarkkinasta.

Uutuuksista edullisempi on Galaxy A35, joka luottaa edelleen muovikehykseen, lasiseen etu- ja takakuoreen sekä 6,6-tuumaiseen FullHD+ AMOLED-näyttöön. Laitteen sisälle on päivitetty sama Exynos 1380 -järjestelmäpiiri, joka nähtiin vuosi sitten kalliimmassa A54-mallissa. Muistivaihtoehtoina ovat Suomessa 6 & 128 Gt sekä 8 & 256 Gt.

Kamerapuolella ei nähdä rautapuolen uudistuksia, mutta Samsung kehuu parantaneensa kuvanlaatua mm. hämäräolosuhteissa edistyneemmän kuvaprosessoinnin ja tekoälyn avulla. Myös akku on pysynyt kapasiteetiltaan ja latausnopeudeltaan samana kuin edeltäjässä.

Ohjelmistopuolelle Samsung tuo ensimmäistä kertaa A-sarjaan kalliimmista malleista tutut Knox Vault -tietoturvaominaisuudet, jotka on toteutettu erillisellä rautatason suojauspiirillä. Tällä Samsung kosiskelee erityisesti yrityskäyttäjiä, joiden keskuudessa A-sarjalla on jo valmiiksi vahva suosio.

Samsung Galaxy A35 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,7 x 78,0 x 8,2 mm

Paino: 209 grammaa

Muovikehys, GG Victus+ -kuoret

IP67

6,6” Super AMOLED -näyttö, Full HD+, 120 Hz

Samsung Exynos 1380 -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa, MicroSDXC-korttipaikka

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8, PDAF, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 5 megapikselin makrokamera, f2.4

13 megapikselin etukamera, f2.2

5000 mAh akku, 25 watin lataus

Android 14, One UI 6.1 4 suurta Android-päivitystä ja 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Hieman kalliimpi ja edistyneempi Galaxy A55 -malli on muuttunut fyysisesti jonkin verran edeltäjäänsä nähden. Laitteessa on nyt alumiinirunko ja näyttökoko on kasvanut kahdella tuuman kymmenyksellä 6,6 tuumaan. Näyttö on nyt sama kuin A35-mallissa. Näytön koon kasvamisen myötä myös ulkomitat ja paino ovat kasvaneet edeltäjämallista.

Laitteen sisälle on päivitetty uusi neljän nanometrin prosessilla valmistettava Exynos 1480 -järjestelmäpiiri, joka käyttää nyt kalliimpien Samsungin piirien tapaan AMD-pohjaista grafiikkasuoritinta. Suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 15 % prosessorin osalta ja noin 30 % grafiikkasuorittimen osalta. Muistivaihtoehtoina ovat Suomessa 8 & 128 Gt sekä 12 & 256 Gt. Edullisemman sisarmallin tapaan kamera- ja akkuosastolle ei ole tehty mainittavia teknisiä muutoksia.

Käyttöjärjestelmänä molemmissa malleissa on Android 14 Samsungin tuoreimmalla One UI 6.1 -käyttöliittymällä varustettuna. Ohjelmistopäivitystuki on edeltäjämalleista tuttu 4 & 5 vuotta.

Samsung Galaxy A55 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm

Paino: 213 grammaa

Harjattu alumiinikehys, GG Victus+ -kuoret

IP67

6,6” Super AMOLED -näyttö, Full HD+, 120 Hz

Samsung Exynos 1480 -järjestelmäpiiri 4 x 2,75 GHz CPU 4 x 2,05 GHz CPU Xclipse 530 GPU

8 tai 12 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa, MicroSDXC-korttipaikka

Kolmoistakakamera 50 megapikselin pääkamera, f1.8, PDAF, OIS 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 5 megapikselin makrokamera, f2.4

32 megapikselin etukamera, f2.2

5000 mAh akku, 25 watin lataus

Android 14, One UI 6.1 4 suurta Android-päivitystä ja 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Galaxy A35 ja A55 tulevat Suomeessa myyntiin 18. maaliskuuta. Molemmissa malleissa värivaihtoehtoina ovat Awesome Iceblue, Awesome Lemon, Awesome Lilac ja Awesome Navy. Galaxy A35:n suositushinnat ovat 399 euroa 128 Gt mallille ja 449 euroa 256 Gt mallille. Galaxy A55:ssä vastaavat hinnat ovat 499 ja 549 euroa, eli hinnat eivät ole nousseet edeltäjämalleista.

Lähde: sähköpostitiedote, Samsung